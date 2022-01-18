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UBA／王玥媞砍分 文化連30季闖6強

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
文化主將王玥媞第三階段首戰攻下20分，助隊拿到6強複賽門票。圖／大專體總提供
文化主將王玥媞第三階段首戰攻下20分，助隊拿到6強複賽門票。圖／大專體總提供

從81學年開始，文化大學就是UBA女一級常勝軍，今天在王玥媞20分領軍下以67：38擊敗台灣大學，收下110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級預賽第7勝，6強複賽門票到手，寫下完美的30季都晉級紀錄。

不只連續30季都晉6強，文化過去29季除107學年度掉第5，其他28季都晉4強、19度封后，仍是UBA女籃最大勝家。

不過文化今天只拿67分，儘管只讓台大拿38分，教練鄭慧芸仍不是很滿意，賽後閉門檢討；連7場得分兩位數的王玥媞說：「可能是天冷氣溫低，或是上一階段打完離現在已一個月，太久沒打正式比賽，今天又是本階段各隊第一場，原本就比較難打。」

王玥媞今天20分仍是兩隊最高，且開季8場場均21.8分，只略低台科大陳芷英，有機會挑戰「得分后」，但她強調個人獎不重要，本季文化唯一目標是奪回失去3季的后座，湊齊隊史第20冠。

文化還有機會角逐個人獎的包括黃巧鈞和鄭慧慈，黃巧鈞是上季HBL助攻后，UBA有機會再挑戰同樣獎項，她目前以場均5.1小贏佛大李宜樺的4.9，緊追師大徐詩涵的5.3助攻；去年UBA「新人后」鄭慧慈開季迄今場均14.2籃板，暫排世新外援伊思尤瑪之後。

UBA HBL

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