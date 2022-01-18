PLG／北市運動競賽有條件免戴口罩 聯盟：合乎規定

台灣職籃聯盟PLG台北富邦勇士上週末在主場台北和平籃球館進行2連戰，主客隊比賽球員都未佩戴口罩，引發質疑是否違反北市府的防疫指引，對此聯盟表示，「一切合乎規定。」

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，台北市政府於14日公布新的防疫指引，自15日起恢復室內外運動全程佩戴口罩，針對參賽選手及裁判，只要有接種2劑疫苗且滿14天的證明，比賽期間可不戴口罩，但上場前、下場後仍須全程佩戴；至於第2劑施打滿12週者，應出具已施打第3劑的證明，才能在比賽期間不戴口罩。

P. LEAGUE+聯盟15、16日在台北和平籃球館都有賽事，但兩場比賽雙方球員都未佩戴口罩，引發外界質疑是否違反北市府的防疫規定。對此聯盟強調，每場比賽聯盟賽務組都會和球隊管理聯繫，要求球團出示相關證明，「若有違反規定，聯盟會主動取消登錄。」

聯盟表示，他們一直以來都密切注意中央與地方政府的防疫規定，也會即時更新資訊，而上週末富邦勇士主場迎戰新北國王與桃園領航猿的比賽，聯盟強調，賽務組賽前已向球隊確認，確定球員都符合出賽不需佩戴口罩的資格。

至於台灣職籃T1聯盟，本週末台灣啤酒英熊也將在主場天母體育館出戰台南台鋼獵鷹與高雄全家海神，T1聯盟表示，目前球團正在向北市府確認相關防疫規定，若有進一步消息會對外說明。