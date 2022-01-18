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UBA／隊長領軍飆外線 北大賞北護8連敗

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
北大隊長宋淑萍（中）第二節飆進4記外線，寫下個人新猷。圖／大專體總提供
北大隊長宋淑萍（中）第二節飆進4記外線，寫下個人新猷。圖／大專體總提供

110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級預賽最後一階段，今天在台科大體育館「閉門」開戰。只有8名球員的台北大學雖出現忘帶球員證的烏龍插曲，在隊長宋淑萍第四節飆進4記外線領軍下，以67：60擊敗台北護大，進帳「保級」重要勝場。

第一節北大15：12小贏，第二節末大三射手宋淑萍飆進4記三分彈，轟下全隊最後14分中的12分，下半場她雖熄火，但來自新竹高商的菜鳥蔣宛儒也有17分、5火鍋演出，聯手守護勝利。

宋淑萍繼開季戰對文化大學曾有三分球10投中5、本季迄今最高17分演出。第三階段第一場比賽就有發揮，她透露高中代表「小綠綠」北一女中出賽時曾有單節3記三分球記錄，「UBA則是今天最準，但個人紀錄其次，拚接下來3場保級才是重點。」

176公分的蔣宛儒今天也貢獻2枚三分彈，她說：「在竹商我要扛內線，從不投三分，來北大後開始練投，感覺還不錯，練球、盃賽都進過，UBA季賽則是頭一遭。」

教練張維仁提到，蔣宛儒本季來北大後，對過往只靠陳游芷瑄和周季葳撐場的內線幫助很大，「特別是她不怯場，只是轉型較單薄，未來如往上走，大抵得轉型前鋒，而三分是基本配備，她現詮釋得也不錯。」

HBL南湖畢業的陳游芷瑄7分及本季個人最多的13籃板，外帶3助、2抄截，陽明

教頭點名到的周季葳，今天到球場才發現忘了大會製作的球員證，無法入場，騎機車趕回三峽住所，上半場快結束才趕回台科大，第三節才替補上場，打6分鐘1投中拿2分及籃板、抄截各1。

北護上學年拿下二級亞軍，本季升上一級但苦吞8連敗，隊史一級首勝得再等等，且最後3戰依序對成大、清大、台科大，起碼得拿2勝，否則保級將亮紅燈。

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