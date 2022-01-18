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UBA／防疫採最高規 球員比賽戴口罩頭一遭

中央社 / 台北18日電
UBA女生球員戴口罩比賽。 法新社
UBA女生球員戴口罩比賽。 法新社

台灣師大全能前鋒陳昱潔生涯第1次在比賽中得全程配戴口罩，她承認得知消息時簡直是晴天霹靂，不過她強調，絕對會在UBA下個階段開打前，安排預約注射第3劑COVID-19疫苗。

110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽女子組預賽，今天在台灣科技大學登場，由於台北市政府在1月14日公布防疫2級警戒期間運動指引，明訂室內外運動都須配戴口罩，除已接種第3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，或第2劑打完但未滿12週者，才可免戴口罩比賽。

由於近來本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情再起，因此UBA女子組第3階段防疫也採最高規格，除比賽採閉門方式進行，且球員出賽前都得測量體溫、消毒，比賽中場與賽後包括休息室與廁所都會進行清消。

大專體總表示，台北市在上週公布最新指引後，也已轉告各隊教練，而由於裁判也在規範之內，「所以這個階段所有執法裁判都須注射3劑疫苗，我們才會安排他們上場執法，畢竟裁判沒有辦法戴著口罩吹哨。」

佛光大學總教練楊淑淨表示，她平時就有緊盯學生疫苗注射的進度，因此全隊僅有3人受到影響，須配戴口罩比賽，其餘球員則可正常。

不過楊淑淨也透露，當他們得知指引的新規定後，全隊已開始著手預約注射第3劑疫苗，也希望在2月19日6強賽開打前，盡量打完第3劑。

UBA

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