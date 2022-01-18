T1聯盟／台啤英熊本周重回主場 元元、張聿嵐開球

T1聯盟台啤英熊歷經6周客場之旅，將於22日、23日回到台北市立大學天母體育館主場，首度迎戰阿提諾戰力加持的台南台鋼獵鷹以及台啤英熊兩度以一分差飲恨落敗的高雄全家海神復仇之戰，因應當時大部分學生已進入寒假假期，台啤英熊為回饋學生打造「英熊求歐趴」主題周。

為讓學生球迷們有愉快的寒假看球體驗，台啤英熊打造最「舒壓」的場外活動遊戲區，包含T1賽場外最受矚目、最具話題的「華哥昇熊拳」拳擊機挑戰，將學業壓力透過拳擊運動用力釋放；以及「跳熊高」挑戰，安排台灣最強174公分控衛蔣淯安體測跳高315公分、以及洋將士東NBA體測355公分高度設為摸高障礙，只要挑戰英熊求歐趴體適能活動並跨過成績門檻，就有機會獲得獎品英熊場邊席門票兩張、限量貼紙組等多項好禮。

台啤英熊「英熊求歐趴」除了提供學生們超狂優惠、各項舒壓遊戲之外，分別於22日與刑事警察局進行反毒、反詐合作，邀請本屆活動大使元元開球、新北市政府警察局警犬隊開場演出以及場外有獎徵答宣導活動。此外，23日邀請同樣為士林區在地的好厝邊，目前被譽為HBL最強女高中生的陽明高中女籃前鋒張聿嵐進行開球及中場遊戲嘉賓，期望台啤英熊、陽明高中女籃能為雙方帶來贏球好運，並一同攜手提升士林區在地籃球運動風氣。

台啤英熊「英熊求歐趴」主題周，出示學生證即享有2樓均一價150元超狂優惠，同時加碼慰勞1月21至23日應考的學測考生們，在考完學測1月23日比賽當天，只要憑「111學年度學測入場識別證」進場，前500名排隊的學生即可免費入場看球。

台啤英熊球團也為將「輸一分」魔咒的轉向全家海神隊，於23日主場賽事尋找「蘇一分」、「熊必勝」先生/小姐進場，只要姓名為蘇Ｘ分或是熊Ｘ勝（音同、字不同亦可），就可以免費攜一名同伴進場。