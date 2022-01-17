WSBL／國泰再進化 開幕戰大勝台元

WSBL霸主國泰人壽隊今天在第17屆WSBL開幕戰點點開花，全隊12人上陣、11人有得分，第四節更轟下32分，終場以88：65擊敗台元隊，為連霸旅程開出紅盤。

國泰今年除加入新秀徐玉蓮，還補進曾效力台元的後衛沈欣，加上亞運國手黃英利旅外回歸，陣容相較去年更豪華；台元成員也有補強，除有UBA連兩年MVP林蝶加入，旅外6年的國手常客黃品蓁也加盟，另有第一位華裔女將宋佩欣，不過宋佩欣今天只穿著隊服在場邊觀戰。

首節國泰在羅蘋單節8分領軍下取得22：14領先；第二節3分26秒黃英利首度上陣，她單節雖沒分數進帳，但國泰有「小丁」林育庭主導攻勢，台元新秀林蝶雖有單節9分演出，國泰半場仍取得41：35優勢。

第三節國泰在「小丁」發揮下打出10：4攻勢，黃英利外線彈框兩次進球後更將差距擴大到54：42；台元雖有卓敬投進壓哨球，衛冕軍仍以56：45的兩位數領先進入決勝節。

第四節不到2分鐘，國泰老將陳鈺君就因踝傷退場，不過衛冕軍在鄭伊秀、新兵沈欣和黃英利接連發揮下擴大領先優勢，最終就以88：63迎接勝利。

國泰教頭鄭慧芸笑說，很久沒有開季第一場比賽為登錄名單猶豫許久，尤其是徐玉蓮和黃英利都是「即戰力」，對球隊有很大加分效果。

黃英利從2018年雅加達亞運後就赴陸挑戰WCBA，去年受疫情影響決定回台，她說：「和國泰本來就還有一季合約，這裡本來也是首選，最熟悉，待了那麼多年。」

鄭慧芸也說，考量疫情，其實也會擔心自家出去的球員，「我也會很希望她們回來，除非真的可以好好保護自己。如果回來，國泰就是她們的家。」