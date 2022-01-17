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PLG／接受聯盟懲處 攻城獅再捐1萬元

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
攻城獅發表聲明回應聯盟盼罰。圖／攻城獅提供
攻城獅發表聲明回應聯盟盼罰。圖／攻城獅提供

PLG聯盟今天公告，新竹街口攻城獅隊總教練林冠綸及外援辛巴，15日出戰福爾摩沙台新夢想家，分別於場上及個人社群媒體批評及侮辱裁判，兩人分別處以5000元罰款，攻城獅晚間回應，虛心接受聯盟懲處，並決議自主捐款1萬元做公益。

攻城獅球團晚間針對聯盟賽後判罰，發表以下五點聲明：

1. 第二節剩7分鐘時，林冠綸總教練確實因不滿裁判判決於賽事過程中發表情緒性言論。

2. 第三節剩5分21秒時，洋將辛巴遭肘擊臉部後，此時林冠綸總教練向場內喊出「You will be revenged. Nice move! I know you didn't mean it, but you just woke up the beast!」上述言論並非威脅對方球員，而是總教練捍衛自家球員之舉動。

3. 洋將辛巴在比賽中遭肘擊，尋求裁判觀看即時回放未果後，賽後於社群平台發表批判裁判之相關言論，確實違反聯盟規章。

4. 攻城獅球團虛心接受聯盟懲處，並決議自主捐款1萬元給予新竹藍天家園中途之家。

5. 1月15日 G24賽事之相關判決，攻城獅球團將依循正式賽務管道向聯盟提出申訴，感謝所有球迷近期的指教與建議。

攻城獅 林冠綸 台新夢想家

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