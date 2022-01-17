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UBA／安全至上 過年前預賽閉門打

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開一級賽事將進行史上第三度的閉門賽。圖／大專體總提供
富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開一級賽事將進行史上第三度的閉門賽。圖／大專體總提供

國內新冠肺炎疫情升溫，大專體總今天宣布，富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開一級賽事將進行史上第三度的閉門賽，包括明天登場的女一級預賽最後階段，以及27日開戰的男一級預賽最後階段都不開放觀眾入場。

大專體總表示，經過和承辦學校密切配合與審慎評估，110學年度男女一級預賽最後階段都將採閉門方式進行，邀請所有球迷收看轉播代替進場，一起見證女籃6強、男籃8強的誕生。

明天開打的女一級連4天在台灣科大舉行，除了率先取得晉級的衛冕軍世新大學、台灣師大及佛光大學，還有3張複賽門票及「保級」大戰都將於本階段揭曉。

男一級24日到27日在台灣藝大、世新大學兩地開打，目前9勝的健行科大和衛冕軍政治大學將繼續領銜角逐8強席位。

大專體總表示，最後階段預賽包括緯來體育台、LINE TODAY都有轉播，大專體總YouTube頻道SSUtv也持續提供服務，女籃每日後4場電視看得到，更加開三場關鍵戰役轉播，男籃則是全場次直播；UBA APP會員集點活動也不受影響，線上轉播同樣能透過掃描QRcode持續累積點數。

這是108學年度4強決賽、109學年度男一級第四階段預賽後，UBA第三度閉門比賽。大專體總表示，除遵照中央指引宣導落實球員及工作人員的防疫措施，UBA將加強進場管制、換場清消作業，致力確保賽事防疫、維護安心與賽的環境，也期待帶來更多精彩賽事與球迷共享，一起在疫情的挑戰中，持續成為「更好的我們」。

UBA

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