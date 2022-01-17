快訊

桃園最新21處足跡曝光 全聯、家樂福、石門水庫都上榜

亞東護理師、聯醫護理師男友確診 新北市公布9處足跡

PLG／攻城獅林冠綸、辛巴批裁判 換兩張五千罰單

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導

新竹街口攻城獅隊總教練林冠綸及外援辛巴，上周出戰福爾摩沙台新夢想家隊，分別於場上及個人社群媒體批評及侮辱裁判，PLG今天公報，兩人分別處以5000元罰款，林冠綸不當言論涉及恐嚇予與書面警告。

事件發生在上周六，攻城獅到台中洲際迷你蛋踢館夢想家林冠綸在比賽中公然以言語批評、侮辱裁判。PLG表示，依聯盟賽事章程第三章聯盟相關人員行為準則第19.1條「相關人員不得公然批評、侮辱其他球員、裁判、聯盟相關人員或一般社會大眾。違反上述規定者，得處罰款最高新台幣拾萬元整。」處以罰款5000元。另第三節還有5分21秒，林冠綸針對夢想家錢肯尼不當言論涉及恐嚇，予與書面警告。

同天辛巴也在個人社群媒體以限時動態的方式發文批評、侮辱裁判，PLG今天依聯盟賽事章程第四章聯盟球員行為準則第25.1條「球員不得公然批評、侮辱其他球員、裁判、聯盟相關人員或一般社會大眾。違反上述規定者，得處罰款最高新台幣拾萬元整。」同樣處以辛巴5000元的罰款。

林冠綸 台新夢想家 PLG

延伸閱讀

PLG／富邦勇士祭洋將雙塔 鄭志龍：秘密武器都對我用

PLG／夢想家守住辛巴捍衛主場 高國豪復出僅得5分

「燕窩像糖水」 辛巴誇大宣傳 須退賠8000萬

獅子王辛巴抱著貓睡覺！藝術家讓迪士尼角色亂入生活

相關新聞

PLG／陳信安改打棒球？樂天桃猿、領航猿聯手推新品

棒籃跨界交流再一波，高人氣職業球隊樂天桃猿與桃園領航猿持續合作，推出「雙猿樂起來」商品活動，由領航猿總經理陳信安及當家球...

PLG／攻城獅林冠綸、辛巴批裁判 換兩張五千罰單

新竹街口攻城獅隊總教練林冠綸及外援辛巴，上周出戰福爾摩沙台新夢想家隊，分別於場上及個人社群媒體批評及侮辱裁判，PLG今天...

CBA／賽後受訪落淚 林書豪：覺得人生太難本想放棄

中國男子籃球職業聯賽（CBA）北京首鋼台裔球星林書豪，近期擺脫低潮，今天繳出20分，率隊以115比90輕取山西隊，談到賽...

T1聯盟／阿巴西31分 本土新高

第一年挑戰職業舞台，中信特攻隊「黑豹」阿巴西昨天展現苦練成果，三分球十三投五中轟下個人新高卅一分，並改寫職籃Ｔ１聯盟的本...

SBL／台啤灌醉裕隆 本季第7勝入袋

SBL台灣啤酒今天與裕隆納智捷激戰至最後1分鐘，仍僅有2分差，台啤靠著洋將蓋樂威、王子綱最後合計4罰全中，最終以81比7...

T1聯盟／桑尼雙20領軍 太陽險勝雲豹

結束連3周主場賽程的台中葳格太陽隊，今天作客中原大學挑戰地主桃園雲豹隊，外援桑尼（Sani Sakakini）火力全開，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。