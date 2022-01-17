PLG／攻城獅林冠綸、辛巴批裁判 換兩張五千罰單

新竹街口攻城獅隊總教練林冠綸及外援辛巴，上周出戰福爾摩沙台新夢想家隊，分別於場上及個人社群媒體批評及侮辱裁判，PLG今天公報，兩人分別處以5000元罰款，林冠綸不當言論涉及恐嚇予與書面警告。

事件發生在上周六，攻城獅到台中洲際迷你蛋踢館夢想家林冠綸在比賽中公然以言語批評、侮辱裁判。PLG表示，依聯盟賽事章程第三章聯盟相關人員行為準則第19.1條「相關人員不得公然批評、侮辱其他球員、裁判、聯盟相關人員或一般社會大眾。違反上述規定者，得處罰款最高新台幣拾萬元整。」處以罰款5000元。另第三節還有5分21秒，林冠綸針對夢想家錢肯尼不當言論涉及恐嚇，予與書面警告。

同天辛巴也在個人社群媒體以限時動態的方式發文批評、侮辱裁判，PLG今天依聯盟賽事章程第四章聯盟球員行為準則第25.1條「球員不得公然批評、侮辱其他球員、裁判、聯盟相關人員或一般社會大眾。違反上述規定者，得處罰款最高新台幣拾萬元整。」同樣處以辛巴5000元的罰款。