快訊

電信三雄防疫升級！台哥大6縣市居家上班 中華電、遠傳員工彈性居家辦公

士林科教館、天母家樂福出現確診足跡 宣布清消停業

SBL／台啤灌醉裕隆 本季第7勝入袋

中央社 / 台北16日電
台啤(白衣)今天擊敗裕隆隊。 中華籃協提供
台啤(白衣)今天擊敗裕隆隊。 中華籃協提供

SBL台灣啤酒今天與裕隆納智捷激戰至最後1分鐘，仍僅有2分差，台啤靠著洋將蓋樂威、王子綱最後合計4罰全中，最終以81比75勝出，拿下本季第7勝。

超級籃球聯賽（SBL）今天在桃園巨蛋體育館閉門舉辦2場比賽，首場由台灣銀行以74比67擊敗高雄九太科技，迎接7連勝，另一場由台啤與裕隆交手。

裕隆賽前近期吞下3連敗，即使在第2名洋將瓊斯（Torren Jones）加入後，仍未能擺脫連敗陰霾，今天面對台啤，瓊斯單場攻下35分、13籃板，仍未能拿下勝利，裕隆苦吞4連敗。

台啤前3節結束以61比56領先，裕隆持續追趕，倒數1分鐘追成僅剩2分差，台啤洋將蓋樂威（RamonGalloway）、王子綱頂住壓力，把握最後4罰機會，追加保險分，最終以6分差勝出。

台啤洋將多拉摩爾（Doral Moore Jr.）與蓋樂威此役各拿下24、19分，王子綱貢獻14分、4籃板、3助攻。

談到裕隆洋將瓊斯斬獲35分，王子綱賽後接受轉播單位訪問時表示，這場讓瓊斯中距離出手太輕鬆，下場會再調整防守策略，抑制對手得分。

台啤

延伸閱讀

NBA／莫蘭特力壓柯瑞大三元 灰熊咬傷勇士奪10連勝

金手套9連霸外野手 獵人杭特難進名人堂

饒舌歌手曝「法式接吻」是跟媽媽學：她跟我喇舌

日職／談美、日職待遇大不同 重砲瓊斯：日本會打理一切

相關新聞

SBL／台啤灌醉裕隆 本季第7勝入袋

SBL台灣啤酒今天與裕隆納智捷激戰至最後1分鐘，仍僅有2分差，台啤靠著洋將蓋樂威、王子綱最後合計4罰全中，最終以81比7...

PLG／富邦勇士祭洋將雙塔 鄭志龍：秘密武器都對我用

P. LEAGUE+台北富邦勇士今天首度擺出「洋將雙塔」塞瑟夫和德古拉應戰，以103比84大勝，桃園領航猿總教練鄭志龍苦...

PLG／台新夢想家台中主場2連勝 排名第一

P.LEAGUE+職業籃球聯盟賽季，福爾摩沙台新夢想家昨今兩日回到台中主場，先後迎戰新竹街口攻城獅及高雄鋼鐵人，勇奪二連...

PLG／主場票房長紅 夢想家、勇士百萬入袋

邁入第2年的職籃聯盟PLG，熱度沒受新職籃聯盟T1影響，本周福爾摩沙台新夢想家和衛冕軍富邦勇士隊主場都開出亮眼數字，夢想...

T1聯盟／登台首度「大三元」 厄力預約再創紀錄

中信特攻隊今天以116：104擊敗台鋼獵鷹隊，主場周2戰都收下勝利還締造兩項紀錄，洋將厄力以33分、10籃板、11助攻寫...

T1聯盟／黑豹軍團合轟64分 中信特攻擒獵鷹

中信特攻隊今天靠「黑豹」阿巴西轟下新高31分，以及洋將厄力33分挹注，在新莊體育館以116：104擊敗作客的台南台鋼獵鷹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。