SBL／台啤灌醉裕隆 本季第7勝入袋

SBL台灣啤酒今天與裕隆納智捷激戰至最後1分鐘，仍僅有2分差，台啤靠著洋將蓋樂威、王子綱最後合計4罰全中，最終以81比75勝出，拿下本季第7勝。

超級籃球聯賽（SBL）今天在桃園巨蛋體育館閉門舉辦2場比賽，首場由台灣銀行以74比67擊敗高雄九太科技，迎接7連勝，另一場由台啤與裕隆交手。

裕隆賽前近期吞下3連敗，即使在第2名洋將瓊斯（Torren Jones）加入後，仍未能擺脫連敗陰霾，今天面對台啤，瓊斯單場攻下35分、13籃板，仍未能拿下勝利，裕隆苦吞4連敗。

台啤前3節結束以61比56領先，裕隆持續追趕，倒數1分鐘追成僅剩2分差，台啤洋將蓋樂威（RamonGalloway）、王子綱頂住壓力，把握最後4罰機會，追加保險分，最終以6分差勝出。

台啤洋將多拉摩爾（Doral Moore Jr.）與蓋樂威此役各拿下24、19分，王子綱貢獻14分、4籃板、3助攻。

談到裕隆洋將瓊斯斬獲35分，王子綱賽後接受轉播單位訪問時表示，這場讓瓊斯中距離出手太輕鬆，下場會再調整防守策略，抑制對手得分。