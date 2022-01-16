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PLG／許晉哲喊4強保衛戰奏效 富邦勇士保住第4

中央社 / 台北16日電
富邦勇士隊林志傑(右)出手。 P聯盟提供
富邦勇士隊林志傑(右)出手。 P聯盟提供

P. LEAGUE+台北富邦勇士揮別前一場慘敗陰霾，今天以103比84大勝桃園領航猿，總教練許晉哲表示，賽前特別刺激球員，這場是4強席位保衛戰，輸了就從第4掉到第5名。

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）富邦勇士本季尋求衛冕之路充滿挑戰，昨天以27分之差不敵新北國王，創下隊史最大輸分，賽前戰績5勝5敗，暫居第4，只贏過領航猿、高雄鋼鐵人。

富邦勇士今天團隊攻守恢復水準，首度派出洋將德古拉（Samuel Deguara）搭配塞瑟夫（Ihor Zaytsev）應戰奏效，以103比84拿下勝利。

富邦勇士短時間內攻守就找回節奏，總教練許晉哲點出關鍵，他表示，這場是4強席位保衛戰，如果沒贏球，排名就會跟領航猿互換。

許晉哲指出，本季季後賽取例行賽前4名隊伍晉級，他提醒球員要保持競爭力，並正視問題嚴重性。

「不要說後面場次還很多，成績很好就算了，賽前只有勝率5成。」許晉哲表示，球隊已經打了11場比賽，是6隊中最多，賽前有特別刺激球員，「席位保衛戰，不要開玩笑」。

富邦勇士 許晉哲 領航猿

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