PLG／富邦勇士祭洋將雙塔 鄭志龍：秘密武器都對我用

P. LEAGUE+台北富邦勇士今天首度擺出「洋將雙塔」塞瑟夫和德古拉應戰，以103比84大勝，桃園領航猿總教練鄭志龍苦笑說：「晉哲一直都是器重我，秘密武器都是對我用。」

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）富邦勇士昨天以27分差距不敵新北國王，創下隊史最大輸分，今天重振旗鼓繼續在主場台北和平籃球館與領航猿交手，首度擺出「洋將雙塔」陣容，由洋將德古拉（Samuel Deguara）搭配塞瑟夫（Ihor Zaytsev）上陣。

富邦勇士上半場展現禁區優勢，且多點開花，加上外線命中率61.5%，反觀領航猿攻勢集中在洋將羅賓森（Devin Robinson）身上，富邦勇士上半場結束以62比34大幅領先。

富邦勇士下半場火力稍微降溫，領航猿第4節靠著羅賓森連續在外線開火，將差距縮小至20分差，但未能再下一城，富邦勇士以19分差勝出。

富邦勇士塞瑟夫、德古拉此役各得27分、26分，雙雙抓下12個籃板，簡偉儒貢獻17分、5籃板；領航猿羅賓森包辦全隊多數攻勢，獨攬40分，外加13籃板。

富邦勇士總教練許晉哲表示，由於辛特力（MichaelSingletary）昨天比賽受傷，因此擺出「洋將雙塔」。

不過許晉哲透露，德古拉剛到球隊時體能狀況不好，後來體能逐漸恢復，但有表達不能連續上場太久、打5分鐘就會累，他表示，儘管在洋將使用上相當困難，但試著找出德古拉使用方式，上場控制在30分鐘內，今天觀察德古拉搭配塞瑟夫效果還可以。

德古拉睽違半個月再度出賽，他表示，自己不確定什麼時候會上場，就隨時做好準備，上場就幫助球隊贏球，很開心今天有發揮身材優勢，幫助球隊拿下勝利。

面對富邦勇士祭出「洋將雙塔」陣容，領航猿總教練鄭志龍開玩笑地說：「晉哲一直都是很器重我，秘密武器都是對我用。」

領航猿主打快速球風，面對新竹街口攻城獅本季網羅身高226公分洋將辛巴（Sim Bhullar），富邦勇士則擁有身高230公分的德古拉坐鎮，鄭志龍並不擔心，他強調，第一階段主要著重球隊內部整合。