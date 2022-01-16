PLG／主場票房長紅 夢想家、勇士百萬入袋
邁入第2年的職籃聯盟PLG，熱度沒受新職籃聯盟T1影響，本周福爾摩沙台新夢想家和衛冕軍富邦勇士隊主場都開出亮眼數字，夢想家連兩天都吸引滿場球迷，周邊商品收入更突破120萬元。
夢想家今年主場從彰化體育館搬到台中洲際迷你蛋，場館走「小而美」路線，今天剛結束的兩天「C-TOWN」主題周，兩天都湧入3000名球迷，帶動全新推出的周邊商品買氣，球團宣布兩天商品收入超過台幣120萬元。
衛冕軍富邦勇士昨天雖敗給新北國王隊，今天在6066名球迷見證下，半場就以62：34大幅領先桃園領航猿隊，最終在洋將塞瑟夫和德古拉聯手攻下53分、24籃板助陣下以103：84大勝，避免吞下主場連敗。
總計富邦本周主場周兩日共吸引12942名球迷進場，票房收入就達台幣640萬元。
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