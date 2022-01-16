快訊

桃園新增8校預防性停課 中原大學、武陵高中也在其中

共用廁所染疫 東興國中生確診Ct值26全班居隔

聽新聞
test
0:00 / 0:00

PLG／夢想家退鋼鐵人 主場連勝戰績竄龍頭

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
夢想家隊洋將布依德（中）攻下全場最高27分。圖／夢想家隊提供
夢想家隊洋將布依德（中）攻下全場最高27分。圖／夢想家隊提供

農曆年前最後主場周，福爾摩沙台新夢想家隊大豐收，昨天先擊敗聯盟龍頭新竹街口攻城獅隊，今天再靠洋將布依德和簡浩第四節發揮，助隊以89：82壓下高雄鋼鐵人，「C-TOWN」主場周兩戰都留下勝利。

夢想家收下主場2連勝後，6勝3敗戰績「超車」攻城獅，暫居聯盟龍頭；吞敗的鋼鐵人，2勝6敗戰績暫排爐主。

夢想家首節靠洋將布依德和吉爾貝克各拿8分和6分，取得29：21領先，第二節布依德再轟下11分，夢想家領先擴大到54：38，但第三節夢想家進攻熄火，單節僅得14分，三節打完領先縮小到63：68。

決勝節鋼鐵人仍緊咬分數，但簡浩單節飆進2記三分彈，布依德讀秒階段再飆進外線，澆熄鋼鐵人反撲氣焰，最終就以89：82收下主場2連勝。

簡浩全場11分有6分集中在第四節，他透露外籍教練朱利爾斯和自己有共識，「教練有和我說，前面可能打比較少，打第三場和第四節，我經驗多一點，去帶年輕人。」他指出上半場領先多，第三節有些鬆懈，防守不夠到位，但有自信表現專注就能掌握比賽，開心球隊如願留下勝場。

布依德今天攻下全場最高27分外帶13籃板，吉爾貝克12分，簡浩和錢肯尼各11分；鋼鐵人以「回娘家」的洋將塔克22分最高，曾效力夢想家的「鋼鐵坦克」王柏智和呂政儒及洋將布朗各12分。

台新夢想家 簡浩 攻城獅

延伸閱讀

PLG／夢想家守住辛巴捍衛主場 高國豪復出僅得5分

PLG／呂政儒24分新高白搭 鋼鐵人主場不敵領航猿

PLG／高雄鋼鐵人回饋地方 王柏智代表捐款20萬元

PLG／辛巴創「雙30」紀錄 攻城獅延長賽驚險退夢想家

相關新聞

PLG／夢想家退鋼鐵人 主場連勝戰績竄龍頭

農曆年前最後主場周，福爾摩沙台新夢想家隊大豐收，昨天先擊敗聯盟龍頭新竹街口攻城獅隊，今天再靠洋將布依德和簡浩第四節發揮，...

籃球／首屆名人堂以尊崇台灣籃球有功前輩為主 提名委員會開放各界推荐人選

台灣籃球名人堂協會提名委員會主任委員石德忠，綜合委員意見後作出結論，1973年中華民國籃球協會成立當年及之前的籃委會時代，作為第一屆提名的範圍，後續會再討論提名施行細則，並與典章委員會合作，使台灣籃球

PLG／國王雪恥 大勝勇士27分

台北富邦勇士隊與新北國王隊連續三周交手，不過與前幾次不同，作客的國王首節就在麥卡洛飆進聯盟單節新高的廿一分領軍下，最終以...

T1聯盟／胡瓏貿20分9籃板 海神大勝雲豹拉5連勝

T1聯盟高雄全家海神上一次挑戰5連勝，意外遭台中葳格太陽斬斷，這一次他們不容失敗，靠著胡瓏貿20分、9籃板領軍，以116...

SBL／最後3分鐘進攻當機 裕隆不敵九太吞3連敗

SBL傳統強權裕隆納智捷今天在第4節最後3分18秒進攻當機，讓對手連拿8分後來居上，終場以70比76不敵高雄九太科技，也...

PLG／從9勝1敗變5勝5敗 許晉哲：對聯盟是好事

PLG衛冕軍台北富邦勇士隊在今天以27分差距不敵新北國王隊後，開季前10場比賽拿下5勝5敗的5成勝率，與上賽季前10戰的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。