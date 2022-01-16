PLG／夢想家退鋼鐵人 主場連勝戰績竄龍頭

農曆年前最後主場周，福爾摩沙台新夢想家隊大豐收，昨天先擊敗聯盟龍頭新竹街口攻城獅隊，今天再靠洋將布依德和簡浩第四節發揮，助隊以89：82壓下高雄鋼鐵人，「C-TOWN」主場周兩戰都留下勝利。

夢想家收下主場2連勝後，6勝3敗戰績「超車」攻城獅，暫居聯盟龍頭；吞敗的鋼鐵人，2勝6敗戰績暫排爐主。

夢想家首節靠洋將布依德和吉爾貝克各拿8分和6分，取得29：21領先，第二節布依德再轟下11分，夢想家領先擴大到54：38，但第三節夢想家進攻熄火，單節僅得14分，三節打完領先縮小到63：68。

決勝節鋼鐵人仍緊咬分數，但簡浩單節飆進2記三分彈，布依德讀秒階段再飆進外線，澆熄鋼鐵人反撲氣焰，最終就以89：82收下主場2連勝。

簡浩全場11分有6分集中在第四節，他透露外籍教練朱利爾斯和自己有共識，「教練有和我說，前面可能打比較少，打第三場和第四節，我經驗多一點，去帶年輕人。」他指出上半場領先多，第三節有些鬆懈，防守不夠到位，但有自信表現專注就能掌握比賽，開心球隊如願留下勝場。

布依德今天攻下全場最高27分外帶13籃板，吉爾貝克12分，簡浩和錢肯尼各11分；鋼鐵人以「回娘家」的洋將塔克22分最高，曾效力夢想家的「鋼鐵坦克」王柏智和呂政儒及洋將布朗各12分。