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籃球／首屆名人堂以尊崇台灣籃球有功前輩為主 提名委員會開放各界推荐人選

聯合新聞網 / 綜合報導
提名委員會首度開會。台灣籃球名人堂提供
提名委員會首度開會。台灣籃球名人堂提供

台灣籃球名人堂協會提名委員會主任委員石德忠，綜合委員意見後作出結論，1973年中華民國籃球協會成立當年及之前的籃委會時代，作為第一屆提名的範圍，後續會再討論提名施行細則，並與典章委員會合作，使台灣籃球名人堂更圓滿更精采。

提名委員會15日在一統徵信公司召開第一次會議，委員們深感責任重大，踴躍發言提出建設性意見，包括在評選規章的基本條文外，再請法律顧問參與訂出更完善的辦法，希望每屆選出入堂表掦者能和社會大眾共鳴，舉行入堂表掦典禮要有亮點，每屆選出人數不宜太多而浮濫，入堂表掦者要有詳細介紹讓社會認同，並請企業界共襄盛舉等等。

主委石德忠表示，台灣籃球名人堂協會是社團法人，依法為自治組織，初始可能難免美中不足，但在各委員的使命感驅使下，依評選規章第十八條審查標準分類為球員類、教練類、裁判類、球隊類、特殊貢獻類，先在早期的老前輩中整理出參考名單，請委員們發表意見持續修正，而且歡迎社會各界喜愛籃球的朋友推荐，推荐提名者要附其個人基本資料和在籃壇貢獻事蹟，請寄至台北市南京東路二段124號5樓，台灣籃球名人堂協會提名委員會收，2月15日截止。

2月底再召開提名委員會議行使同意權，待產生正式的提名名單後，3月交給評選委員會投票。

提名委員會首度開會。台灣籃球名人堂提供
提名委員會首度開會。台灣籃球名人堂提供

裁判 北市

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