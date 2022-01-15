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T1聯盟／胡瓏貿20分9籃板 海神大勝雲豹拉5連勝

中央社 / 台北15日電
T1聯盟高雄全家海神上一次挑戰5連勝，意外遭台中葳格太陽斬斷，這一次他們不容失敗，靠著胡瓏貿20分、9籃板領軍，以116比82輕取桃園雲豹拉出5連勝。圖／高雄海神提供
T1聯盟高雄全家海神上一次挑戰5連勝，意外遭台中葳格太陽斬斷，這一次他們不容失敗，靠著胡瓏貿20分、9籃板領軍，以116比82輕取桃園雲豹拉出5連勝。圖／高雄海神提供

T1聯盟高雄全家海神上一次挑戰5連勝，意外遭台中葳格太陽斬斷，這一次他們不容失敗，靠著胡瓏貿20分、9籃板領軍，以116比82輕取桃園雲豹拉出5連勝。

台灣運彩xT1聯盟今天兩地開打，稍早新北中信特攻在主場新莊體育館，以113比95擊敗台灣啤酒英熊，而晚間桃園雲豹則在中原大學迎戰聯盟排頭高雄全家海神，這也是兩隊本季首度交鋒。

海神開季就拉出4連勝，隨即遭太陽破了開季不敗金身，接下來球隊重新出發，加上今天再勝雲豹，球隊以9勝1負穩居龍頭寶座，且5連勝也是T1聯盟目前最長的連勝紀錄。

海神全隊13名球員輪番上陣，共12人有得分進帳，其中就有6人得分達到雙位數，此外海神團隊命中率高達51.7%，主場出擊的雲豹僅34.8%，加上團隊籃板也以57比47取得領先，海神逼雲豹吞下聯盟最長的5連敗。

胡瓏貿今天攻下全場最高的20分，來自立陶宛、身高216公分的庫薩斯（Mindaugas Kupsas）則拿下17分、18籃板與2阻攻，而菲律賓籍控衛布銳克曼（Jason Brickman）也挹注17分、9助攻。

至於雲豹方面，從「隔壁棚」P. LEAGUE+聯盟桃園領航猿轉隊後重新出發的洋將吉倫（John Gillon），攻下全隊最高的15分、4助攻，本土後衛杜譽城也挹注15分，而前鋒蔡揚名則繳出12分、10籃板的「雙十」成績單。

海神 T1聯盟 胡瓏貿

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