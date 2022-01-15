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SBL／最後3分鐘進攻當機 裕隆不敵九太吞3連敗

中央社 / 台北15日電

SBL傳統強權裕隆納智捷今天在第4節最後3分18秒進攻當機，讓對手連拿8分後來居上，終場以70比76不敵高雄九太科技，也吞下近來的3連敗。

第19季SBL超級籃球聯賽今天在桃園巨蛋體育館閉門比賽，首戰由裕隆納智捷迎戰高雄九太科技，晚間則由桃園璞園建築對決台灣啤酒。

近來遭逢低潮的裕隆，開季前7場比賽僅繳出2勝5負，聯盟排名倒數第2，僅優於僅拿1勝的璞園，今天和九太一路緊咬，第4節雙方還曾以62比62打平。

九太靠著曾柏喻的連續2顆三分球超前比數，不過裕隆很快拉出8比0攻勢再次逆轉，沒想到第4節最後3分18秒後衛盧冠軒的三分命中後，球隊陷入得分乾旱，也成了勝負的分水嶺。

接下來九太靠著杰倫（Jalen Robinson）與呂冠霆各自命中三分球，加上杰倫籃下雙手放進2分，這波8比0攻勢也提前讓裕隆和勝利說再見。

杰倫今天攻下全場最高的29分、15籃板，本季選秀狀元曾柏喻則拿下次高的15分、8籃板，且他在決勝第4節獨拿最高的6分，也是球隊贏球的功臣。

曾柏喻表示，球隊賽前正值3連敗，但球隊氣氛依舊不算糟，教練也給大家信心，他笑說：「其實我也是算悶了2場，這一場也算是爆發吧。」

對於第4節連續命中2顆超前三分球，曾柏喻則透露，由於對方防守放投不放切，教練要他大膽出手，「很開心我有投進。」

至於晚間台啤與璞園之戰，台啤靠著洋將蓋樂威（Ramon Galloway）攻下最高的23分、7助攻領軍，終場86比71輕取璞園，拿下3連勝。

璞園 台啤 SBL

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