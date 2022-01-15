快訊

高雄港華運倉儲傳工安意外 鷹架倒塌釀多人傷1命危

本土疫情蔓延 中信金下周一開始輪班居家辦公

T1聯盟／蔣淯安本土最高30分做白工 英熊不敵特攻

中央社 / 台北15日電
T1聯盟台灣啤酒英熊本土控衛蔣淯安，今天攻下聯盟本土最高的30分。圖／中央社（T1聯盟提供）
T1聯盟台灣啤酒英熊本土控衛蔣淯安，今天攻下聯盟本土最高的30分。圖／中央社（T1聯盟提供）

T1聯盟台灣啤酒英熊本土控衛蔣淯安，今天攻下聯盟本土最高的30分，可惜球隊第3節最多落後28分，最終以95比113不敵主場的新北中信特攻，2連勝也遭對手斬斷。

台灣運彩xT1聯盟今天上演「雙重賽」，新北中信特攻下午先在新莊體育館強碰台灣啤酒英熊，晚間則由桃園雲豹在中原大學體育館閉門迎戰高雄全家海神。

英熊洋將米丘（Tony Mitchell）今天只打4分38秒，眉角就被打破退場、緊急送醫縫合，就沒再回到球場，也讓球隊戰力大打折扣，團隊籃板也以47比61落後，成了最大致命傷。

蔣淯安今天13投7中，外帶15罰中13，轟下全隊最高的30分，這同時也是聯盟本土單場最高得分，刷新高雄全家海神前鋒胡瓏貿所締造的29分，不過蔣淯安賽後有些無奈地說：「球隊輸球也沒用。」

台啤教頭楊志豪承認，少了米丘對戰力當然有影響，而米丘縫合後返回球場，仍表達自己可以上場，「不過基於保護他的立場，我還是選擇讓他休息。」至於米丘何時可以歸隊，楊志豪話沒說死，只表示仍得和隊醫討論過後才知道。

英熊全場最多落後28分，卻在第4節一度將差距追到只差11分，特攻本土後衛林秉聖直言，上一次交手他們浪費大幅領先，最後被英熊逼進延長賽，甚至被蔣淯安投進特大號Logo Shot逆轉，所幸今天靠著洋將厄力（Cleanthony Early）與阿巴西出色發揮，成功守下勝利。

蔣淯安

延伸閱讀

WSBL／看兩職籃學習 林育庭點名這兩人

T1聯盟／雙衛主宰！ 蔣淯安獲月MVP、布銳克曼奪最佳外援

T1聯盟／末節灌10分 蔣淯安救活台啤

T1聯盟／蔣淯安決勝節10分領軍 英熊逆轉太陽

相關新聞

T1聯盟／蔣淯安本土最高30分做白工 英熊不敵特攻

T1聯盟台灣啤酒英熊本土控衛蔣淯安，今天攻下聯盟本土最高的30分，可惜球隊第3節最多落後28分，最終以95比113不敵主...

PLG／夢想家守住辛巴捍衛主場 高國豪復出僅得5分

上周在新竹交手就打得相當火熱的新竹街口攻城獅隊與台新夢想家隊，本周移師台中洲際迷你蛋再度交鋒，兩隊本場依舊打得相當拉鋸，...

PLG／末節崩盤 鋼鐵人居爐主

戰績敬陪末座的高雄鋼鐵人與桃園領航猿隊，昨天在鳳山體育館進行本季第三次交鋒，前三節一度領先到雙位數的地主鋼鐵人，卻在末節...

PLG／呂政儒24分新高白搭 鋼鐵人主場不敵領航猿

上周作客新竹拿下開季後第二勝的高雄鋼鐵人隊，今天回到主場迎戰同戰績的桃園領航猿隊，兩隊本場比賽一路拉鋸，第三節一度落後到...

T1聯盟／不只是獎盃 聯盟打造獨一無二單月獎「杯」

T1聯盟考量過往獎盃、獎座都僅有單純擺設用途，依循元年球季口號「More Than One不僅如此」的精神，打造獨一無二...

T1聯盟／雲豹主場本周閉門開戰 戴維斯有望首亮相

T1聯盟桃園雲豹隊暌違2周主場再度開戰，本周末將分別迎戰高雄全家海神及台中葳格太陽隊，儘管受到桃園再度爆發疫情被迫閉門奮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。