T1聯盟／蔣淯安本土最高30分做白工 英熊不敵特攻

T1聯盟台灣啤酒英熊本土控衛蔣淯安，今天攻下聯盟本土最高的30分，可惜球隊第3節最多落後28分，最終以95比113不敵主場的新北中信特攻，2連勝也遭對手斬斷。

台灣運彩xT1聯盟今天上演「雙重賽」，新北中信特攻下午先在新莊體育館強碰台灣啤酒英熊，晚間則由桃園雲豹在中原大學體育館閉門迎戰高雄全家海神。

英熊洋將米丘（Tony Mitchell）今天只打4分38秒，眉角就被打破退場、緊急送醫縫合，就沒再回到球場，也讓球隊戰力大打折扣，團隊籃板也以47比61落後，成了最大致命傷。

蔣淯安今天13投7中，外帶15罰中13，轟下全隊最高的30分，這同時也是聯盟本土單場最高得分，刷新高雄全家海神前鋒胡瓏貿所締造的29分，不過蔣淯安賽後有些無奈地說：「球隊輸球也沒用。」

台啤教頭楊志豪承認，少了米丘對戰力當然有影響，而米丘縫合後返回球場，仍表達自己可以上場，「不過基於保護他的立場，我還是選擇讓他休息。」至於米丘何時可以歸隊，楊志豪話沒說死，只表示仍得和隊醫討論過後才知道。

英熊全場最多落後28分，卻在第4節一度將差距追到只差11分，特攻本土後衛林秉聖直言，上一次交手他們浪費大幅領先，最後被英熊逼進延長賽，甚至被蔣淯安投進特大號Logo Shot逆轉，所幸今天靠著洋將厄力（Cleanthony Early）與阿巴西出色發揮，成功守下勝利。