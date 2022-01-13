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CBA／ 林書豪揮別「0來瘋」 教頭讚賞：我信任他

聯合新聞網 / 綜合報導
林書豪甩前役低潮，拿下14分、8助攻、4抄截、2籃板率隊奪勝。 新華社
林書豪甩前役低潮，拿下14分、8助攻、4抄截、2籃板率隊奪勝。 新華社

本季回歸中國CBA的林書豪，表現跌跌撞撞，在廣廈之役甚至一分未得，引來不少輿論批評，甚至被譏為「0來瘋」，陸媒更狠批「他不行了」。不過林書豪不氣餒，在昨役一雪前恥拿下14分、8助攻，獲得首鋼總教練克里斯托普洛斯（Yannis Christopoulos）的肯定。

在經歷一番波折後，才回到球場上的林書豪，即使CBA復出首戰繳出火燙手感，讀取全隊最高23分，率北京首鋼拿下勝利。但後來幾戰的表現大幅下滑，不僅在決勝末節遭教練棄用，在浙江廣廈之戰，更零分掛蛋外加5次失誤，創下CBA生涯有史以來低迷。

在面臨外界龐大壓力下，林書豪昨役對決東北虎強勢反撲，出賽29分鐘，拿下14分、8助攻、4抄截、2籃板，率隊以106比75奪下勝利，狠甩前戰低迷的狀態。

賽後總教練克里斯托普洛斯也讚賞林書豪此戰的表現，「我知道受外界極度關注的林書豪，每每表現都會被外界拿出議論，但我從來不去聽外面的人怎麼說，我信任他，面對外界紛紛擾擾，我只相信我的球員。就像戰場一樣，當遇到困境時，唯有彼此信任，才能順利挺過難關。」

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