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籃球／高雄去年2職籃隊成軍 運動產業效應待發酵

聯合報 / 記者王慧瑛徐如宜／高雄即時報導
高雄全家海神隊去年5月底成軍，數名本土球員有高雄淵源。圖／高雄全家海神隊提供
高雄全家海神隊去年5月底成軍，數名本土球員有高雄淵源。圖／高雄全家海神隊提供

漢來集團創辦人侯西峰不僅捐款助壽山動物園改建，也跨足運動產業，催生國內職籃新聯盟T1「高雄全家海神」，第一年投資逾億，往後每年至少斥資6千萬支持球隊營運，捨得給球員最好資源，從南方崛起的職籃新秀，誓言帶起運動新文化。能產生多大產業效應，學者表示需要時間來發酵。

高雄市運發局長侯尊堯說，高雄市去年兩支職籃隊伍成軍，一支是PLG「高雄鋼鐵人隊」，主場在鳳山體育館，另一是T1聯盟「高雄全家海神隊」，主場在高雄巨蛋，六都中同時擁兩支職籃隊伍，只有新北市和高雄。侯觀察，高雄市籃球運動算興盛，運動人口不少，市府大力推展籃球運動風氣，從三級學校、大學、業餘一直到職業，為球員創造舞台，也擴大運動產業效益。

侯西峰女兒侯嘉騏出任球團領隊，兩代人燃燒籃球魂，侯在商場打滾超過40年，經歷風光、跌落再奮起，寫下逆轉勝傳奇，球團執行長李偉誠說「侯老大展現永不放棄的運動家精神，正是海神隊想傳遞的價值」，李口中的侯老大就是他岳父，互動亦父亦友，都對籃球運動有高度熱情。

李偉誠曾是批踢踢實業坊（PTT）NBA版主，打工當家教收入常用來買喬丹籃球鞋，後來赴美讀碩士，在矽谷應材公司當工程師9年，去年返台發展，最大件行李是100多雙球鞋。

球隊以女海神為主視覺，在陽剛籃球文化中顯得獨特，球隊風氣融合美式卻不失台灣味，重視在地性，隊長是高雄人，有3名球員是義守大學畢業，另有1人是高師大畢業，高雄淵源深。侯西峰說，即使運動資源不及北部，對照顧球員只有更多更好，球員入住漢來飯店，他堅信，安定球員的心，他們會以高昂拚勁回應這份交心。

實踐大學國際企管系副教授方信淵說，高雄市體育處5年前升格為一級機關運動發展局，公部門與企業攜手，帶起示範效應。企業嗅覺敏銳，感受到中央、地方政府對運動產業的支持，更願意投入資源。

高雄全家海神隊球員場上拚戰最強後盾是「神隊友」應援，支持者熱情助陣，也激勵球員鬥志。圖／高雄全家海神隊提供
高雄全家海神隊球員場上拚戰最強後盾是「神隊友」應援，支持者熱情助陣，也激勵球員鬥志。圖／高雄全家海神隊提供
高雄全家海神隊有15名球員，當中包含4名洋將，數名本土球員有高雄淵源。圖／高雄全家海神隊提供
高雄全家海神隊有15名球員，當中包含4名洋將，數名本土球員有高雄淵源。圖／高雄全家海神隊提供
去年11月，高雄市長陳其邁（前排左二）出席T1聯盟高雄全家海神隊成軍記者會，15名球員一字排開展現氣勢。圖／高雄全家海神隊提供
去年11月，高雄市長陳其邁（前排左二）出席T1聯盟高雄全家海神隊成軍記者會，15名球員一字排開展現氣勢。圖／高雄全家海神隊提供
高雄巨蛋體育館外掛著「高雄全家海神」宣傳照，相當吸睛。記者王慧瑛／攝影
高雄巨蛋體育館外掛著「高雄全家海神」宣傳照，相當吸睛。記者王慧瑛／攝影
商界聞人侯西峰懷抱籃球夢，女兒侯嘉騏和老爸一起築夢，父女感情緊密。圖／高雄全家海神隊提供
商界聞人侯西峰懷抱籃球夢，女兒侯嘉騏和老爸一起築夢，父女感情緊密。圖／高雄全家海神隊提供
高雄全家海神隊有15名球員，當中包含4名洋將，數名本土球員有高雄淵源。圖／高雄全家海神隊提供
高雄全家海神隊有15名球員，當中包含4名洋將，數名本土球員有高雄淵源。圖／高雄全家海神隊提供
高雄全家海神隊去年5月底成軍，不只要獲得高雄人認同，盼將運動風氣拓展到全台。圖／高雄全家海神隊提供
高雄全家海神隊去年5月底成軍，不只要獲得高雄人認同，盼將運動風氣拓展到全台。圖／高雄全家海神隊提供

海神 喬丹 T1聯盟

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