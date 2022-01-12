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WSBL／台電拚坐三望二 劉希曄期待對決華裔球員

中央社 / 台北12日電
第17季WSBL下周一點燃戰火，4隊代表林育庭（左一）、黃品蓁（左二）、潘姿吟（右二）和劉希曄今天記者會先禮後兵。聯合報系記者侯永全／攝影
第17季WSBL下周一點燃戰火，4隊代表林育庭（左一）、黃品蓁（左二）、潘姿吟（右二）和劉希曄今天記者會先禮後兵。聯合報系記者侯永全／攝影

女子超級籃球聯賽（WSBL）上季因疫情裁定中華電信與台電並列季軍，台電女籃劉希曄今天喊話，新賽季目標坐三望二，也期待在場上對決台元女籃華裔球員宋佩欣。

WSBL上季受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，中華民國籃球協會裁定由例行賽全勝且冠軍賽取得1勝的國泰人壽奪冠，台元紡織拿下亞軍，中華電信例行賽排名第3，但季軍戰由台電搶下首勝，經籃協與球團協商後，裁定兩隊名次並列第3。

台電本季將繼續由主力劉希曄坐鎮，她今天出席第17屆WSBL開賽記者會接受媒體聯訪時表示，希望本季率領台電拿下更好的成績，目標坐三望二，並期許自己能健康完賽，過去曾拿下最佳5人獎項的她，也期待新賽季可以拿下更大的獎項。

WSBL本季首度開放華裔球員，台元網羅擁有全美大學體育聯盟第1級別（NCAA Division 1）資歷的華裔球員宋佩欣，讓劉希曄直呼「很酷」，她認為華裔球員將帶給女籃正面衝擊，並期待能對決宋佩欣。

籃協有意在WSBL推行洋將制度，現階段規劃延至下季上路，劉希曄以先前出征國際賽3對3籃球賽為例，與外國選手相比，台灣選手身體素質真的差很多，因此她認為WSBL有迫切實施洋將制度的必要。

WSBL NCAA

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