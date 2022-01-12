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WSBL／旅外6年回歸 黃品蓁多斜槓身分

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
黃品蓁（右一）和林蝶（左一）成台元生力軍。記者侯永全／攝影
黃品蓁（右一）和林蝶（左一）成台元生力軍。記者侯永全／攝影

2015年轉戰大陸WCBA，中華隊常客黃品蓁今年結束6年的旅外歷程，改披上台元戰袍，歷經半月板縫合手術的她除想挑戰前東家國泰隊的霸業，更給自己「多點耐心」目標，盼健康打完第17季WSBL

32歲的黃品蓁資歷漂亮，HBL時期拿新人后、MVP和籃板后，UBA獲選過最佳五人，WSBL先後代表過中華電信和國泰，2015年轉戰大陸成當年WCBA選秀「狀元」，6季前後效力過河南、新疆、河北和四川，去年10月正式成為台元生力軍。

WSBL不過4支隊伍，黃品蓁只差台電戰袍沒穿過，她笑說：「我還滿喜歡加入不同球隊，大陸加入過4支，這裡3支，適應力沒問題，也是種新刺激，多點新鮮感。」她透露說，返台後有其他隊伍接觸過，但她主動接觸台元，期待在兵源充足的新東家挑戰金盃。

台元教頭邱啟益形容，黃品蓁十分自律、技術好又資歷完整，「球場就像她的訓練場」，但傷後身體狀況還沒完全恢復，除要直接關掉球場和重訓室電源避免她過度訓練，17日開打的賽事也會嚴格控制上場時間，剛開季預計落在20分鐘左右，邱啟益說：「例行賽算是為季後賽熱身，希望5月時她身體狀態到巔峰。」

第17季WSBL仍由國泰、台元、中華電信和台電參賽，例行賽進行6個循環，例行賽前2名在3戰2勝制的冠軍賽碰頭，後2名只能爭季軍；冠軍戰和季軍戰將於5月3日登場，地點和3月後的例行賽相同，都在新北板橋體育館進行。

黃品蓁透露，手術後身體狀況和過去比「差遠了」，「身體給我很大挑戰，一開始有點不能接受，但後來想，這幾年那麼暴力對我的身體，才會這樣，現在就學習更有耐心對待它。」她務實說，今年賽季盼能健康完成每一場比賽，「那麼久沒回來，去享受每一天。」

平常是訓練狂的黃品蓁，為了分散自己注意力，復健期間還開發了烘焙才能，一開始做興趣的肉桂捲一度開單販售，「斜槓」身分的作品獲得不少好評，她大笑說：「欠單欠很多，但現在沒時間做了。」

黃品蓁穿上台元戰袍重返WSBL賽場。記者侯永全／攝影
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WSBL 邱啟益 中華隊

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