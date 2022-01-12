T1聯盟／賈西亞、海神執行長爆衝突 罰款2萬5作公益

T1聯盟台南台鋼獵鷹洋將賈西亞（Chuck Garcia）與高雄全家海神執行長李偉誠，在上周比賽中於場邊爆發口角衝突，儘管事後李偉誠透過球團表示將自行禁賽1個月並捐款10萬元作為高雄基層籃球使用，但今天聯盟仍做出懲處，決定對兩人處以2萬5千元的罰金，並將作為公益使用。

T1聯盟聲明稿如下：

T1聯盟9日G23台南台鋼獵鷹對戰高雄全家海神，第三節期間台南台鋼獵鷹外籍球員賈西亞和高雄全家海神執行長李偉誠於場邊發生口角衝突，針對衝突事件一案，聯盟昨晚召開重大事件決策委員會進行仲裁。

仲裁結果認定，兩人行為確實已傷害聯盟形象，將依照賽務規章第十七條第三點各處以2萬5千元，唯考量雙方當下都因比賽情緒牽動導致過激行為，雙方賽後都感歉意，且已深刻自省，罰款將作為公益基金，於球季結束後用於協助籃球基層發展。

另針對聯盟相關消息，部分媒體未經求證，刊登不實內容，聯盟在此表達遺憾，聯盟秉持著公開、透明態度，都歡迎與聯盟聯絡，聯盟樂意提出說明。