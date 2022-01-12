快訊

桃園公布23處確診者足跡 夜市、百貨和KTV都上榜

高階警察人事發布！廖宗山升警政委員 8縣市局長換人

T1聯盟／賈西亞、海神執行長爆衝突 罰款2萬5作公益

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
T1聯盟針對台鋼獵鷹洋將賈西亞與全家海神執行長李偉誠衝突時間做出懲處。圖／T1聯盟提供
T1聯盟針對台鋼獵鷹洋將賈西亞與全家海神執行長李偉誠衝突時間做出懲處。圖／T1聯盟提供

T1聯盟台南台鋼獵鷹洋將賈西亞（Chuck Garcia）與高雄全家海神執行長李偉誠，在上周比賽中於場邊爆發口角衝突，儘管事後李偉誠透過球團表示將自行禁賽1個月並捐款10萬元作為高雄基層籃球使用，但今天聯盟仍做出懲處，決定對兩人處以2萬5千元的罰金，並將作為公益使用。

T1聯盟聲明稿如下：

T1聯盟9日G23台南台鋼獵鷹對戰高雄全家海神，第三節期間台南台鋼獵鷹外籍球員賈西亞和高雄全家海神執行長李偉誠於場邊發生口角衝突，針對衝突事件一案，聯盟昨晚召開重大事件決策委員會進行仲裁。

仲裁結果認定，兩人行為確實已傷害聯盟形象，將依照賽務規章第十七條第三點各處以2萬5千元，唯考量雙方當下都因比賽情緒牽動導致過激行為，雙方賽後都感歉意，且已深刻自省，罰款將作為公益基金，於球季結束後用於協助籃球基層發展。

另針對聯盟相關消息，部分媒體未經求證，刊登不實內容，聯盟在此表達遺憾，聯盟秉持著公開、透明態度，都歡迎與聯盟聯絡，聯盟樂意提出說明。

海神 T1聯盟

延伸閱讀

T1聯盟／「新台灣人」阿提諾助拳 獵鷹開胡

T1聯盟／新台灣人第一戰 阿提諾率獵鷹開胡

影／老狗可以學新把戲 87歲福特狂粉入手Mustang Mach-E

T1聯盟／中信破百迎連勝 台鋼獵鷹處女秀慘敗不洩氣

相關新聞

SBL／台銀新洋將 蓮恩奪單周最佳球員

第19季SBL第3週最佳球員今天出爐，台銀第2位洋將蓮恩出關後的初亮相就有23分、18籃板的「雙10」演出，助隊阻斷台啤...

T1聯盟／賈西亞、海神執行長爆衝突 罰款2萬5作公益

T1聯盟台南台鋼獵鷹洋將賈西亞（Chuck Garcia）與高雄全家海神執行長李偉誠，在上周比賽中於場邊爆發口角衝突，儘...

WSBL／新球季打造豪華陣容 台元挑戰國泰霸業

第17季WSBL選在17日點燃戰火，戰力大補強的台元隊今天開季記者會直接喊出奪冠目標，總教練邱啟益笑說，球隊陣容完整，自...

CBA／劉錚奪23分寫本季新高 林庭謙10投9中幾乎彈無虛發

「台灣飛人」劉錚延續年初火燙手感，昨晚展現高效率上場25分鐘繳出23分、2籃板、2助攻、4抄截，另外兩台將陳盈駿、林庭謙表現也可圈可點，陳盈駿攻下12分、3籃板、7助攻，林庭謙拿下18分外加10投9中

SBL、T1 桃園賽閉門打

國內疫情升溫，桃園市首當其衝，本周在桃園有賽事的SBL和職籃T1聯盟昨天先後公告，桃園比賽都採不開放觀眾的「閉門」方式進行...

籃球／林書豪CBA得分掛蛋 自勉被打倒時須再站起來

效力於中國男子籃球職業聯賽（CBA）北京首鋼的台裔球星林書豪，9日比賽得分掛蛋，面對外界質疑，他今天在社群媒體發文勉勵自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。