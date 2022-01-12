WSBL／新球季打造豪華陣容 台元挑戰國泰霸業
第17季WSBL選在17日點燃戰火，戰力大補強的台元隊今天開季記者會直接喊出奪冠目標，總教練邱啟益笑說，球隊陣容完整，自然鎖定最高榮耀。
台元除禁區支柱蔡佩真繼續保護禁區，今年還加入旅外多年的中華隊常客黃品蓁，加上UBA連兩年MVP林蝶，以及聯盟第一位華裔球員宋佩欣，連衛冕軍國泰的主將林育庭都用「豪華」來形容台元陣容。
邱啟益不諱言，有這樣的球員名單「壓力很大」，當然會設定最好名次，「球是圓的，但還是以冠軍為主。」
國泰是女籃霸主，只要參賽就是冠軍保證，除第5季未與會，由台元打下隊史第一座WSBL金盃，國泰奪冠率仍是百分之百。今年遇補強的台元，「小丁」林育庭認為雖是強力挑戰，但也期待激發出更多火花。
台元菜鳥林蝶和國泰新秀徐玉蓮的「新人后之爭」也是賽季一大看點，邱啟益直接說，給林蝶今年目標就是拿下條件限制特別的個人獎，徐玉蓮也不諱言對新人后的渴望。
「想拚！」兩個字代表對新人后的企圖，大學展現主宰賽場能力的徐玉蓮盼到WSBL也能延續大學好表現，盡力朝教練鄭慧芸給她的「大四喜」目標邁進。
國泰、台元、中華電信和台電在第17季WSBL共會進行6個循環，台北體育館是開幕戰地點，2月休兵，3月起轉戰板橋體育館，5月進行的季軍戰和冠軍戰同樣在板橋體育館進行。
今年賽事除增加周末賽程，歡迎球迷免費進場觀戰，另有多元轉播管道，電視台由緯來精采台和智林體育台播出，網路部分緯來體育和Double Pump女子籃球誌粉絲專頁，getwin sportYoutobe及Twitch頻道和Hami Video都可收看。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言