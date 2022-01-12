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CBA／劉錚奪23分寫本季新高 林庭謙10投9中幾乎彈無虛發

聯合新聞網 / 綜合報導
劉錚昨晚展現高效率上場25分鐘繳出23分、2籃板、2助攻、4抄截。 新華社
劉錚昨晚展現高效率上場25分鐘繳出23分、2籃板、2助攻、4抄截。 新華社

「台灣飛人」劉錚延續年初火燙手感，昨晚展現高效率上場25分鐘繳出23分、2籃板、2助攻、4抄截，另外兩台將陳盈駿、林庭謙表現也可圈可點，陳盈駿攻下12分、3籃板、7助攻，林庭謙拿下18分外加10投9中超高命中率。

劉錚近期在CBA表現亮眼，過去7戰有4場得分攻破20分，除了進攻端給到火力支援，防守上的貢獻更是有目共睹，屢次靠著抄截迫使對方失誤進而發動快攻，昨晚助所屬上海鯊魚以125比97擊敗山東王者，除了自己笑納三連勝，也終結對手三連勝，目前以17勝4敗位居第3。

劉錚此役先發出賽25分鐘，繳出23分、2籃板、2助攻、4抄截、14投9中、三分球4投3中的成績，得分與隊友王哲林並列全場最高，也超越自己1月3日對寧波富邦的20分，寫下本季新高。

效力廣州龍獅的陳盈駿。 新華社
效力廣州龍獅的陳盈駿。 新華社

本季打出生涯代表作的陳盈駿，昨日先發出賽40分鐘，貢獻12分、3籃板、7助攻、3抄截、14投5中、三分球7投2中，儘管命中率偏低，但仍扮演好組織進攻的角色，最終率領廣州龍獅80：72力退江蘇肯帝亞，豪取3連勝並送給對手10連敗，廣州目前戰績14勝7敗，守住例行賽8強席位。

效力天津先行者的林庭謙。 新華社
效力天津先行者的林庭謙。 新華社

林庭謙與所屬的天津先行者昨役雖遭強敵浙江廣廈屠殺，以94比125慘敗，不過林庭謙整場幾乎彈無虛發，先發上場23分鐘就10投9中，以將近百發百中的9成命中率拿下18分、1籃板、1助攻、1抄截。

上海 鯊魚 海大 屠殺

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