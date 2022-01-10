快訊

北市加開7中型接種站 柯文哲：月底110萬人符合打第三劑

桃機群聚案「20處最新足跡」曝光 中壢SOGO、家樂福、全聯入列

SBL／月人氣王限本土球員 邀球迷票選

中央社 / 台北10日電
SBL推月人氣王限本土球員，邀球迷票選。圖／中華籃球協會提供
SBL推月人氣王限本土球員，邀球迷票選。圖／中華籃球協會提供

中華民國籃球協會今天宣布，第19屆超級籃球聯賽（SBL）期間將針對本土選手推出「月人氣王票選」，獲選球員除了可獲得獎金3萬元，參與APP票選球迷還有機會獲得人氣王簽名球。

第19屆SBL去年12月25日開打，上週起移師桃園巨蛋體育館，目前台啤以6勝1敗暫居龍頭寶座，台灣銀行以5勝2敗緊追在後，高雄九太科技、裕隆納智捷分居第3、4名，而桃園璞園建築苦吞6連敗墊底，也是5隊中唯一勝場還未開張的球隊。

籃協今天發布新聞稿表示，本季賽事改回雙洋將制，提升賽事精彩度，但也有許多本土選手表現亮眼、挺身而出，因此籃協與賽事行銷單位合作，在本屆賽事期間舉辦「月人氣王票選」，以各隊優秀的本土選手為主，洋將則無法參與票選。

籃協指出，每個月將票選出當月人氣王，獲選球員可獲得行銷單位提供的獎金新台幣3萬元，參與票選的球迷也有機會獲得人氣王的簽名球及SBL相關紀念商品。

今年SBL與廠商合作開發「e集棒」APP，透過此APP可以掃描人臉入場辨識、集點抽獎，還有賽事預告以及票選機制。籃協指出，這次人氣王活動將透過「e集棒」APP進行票選，即日起開放投票，1月份人氣王將票選至1月20日晚間11時59分止，每個帳號每日都可以進行票選。

SBL 台啤 璞園

延伸閱讀

NBA／全明星賽第一階段票數 柯瑞、杜蘭特分居人氣王

SBL／台銀洋將蓮恩出關 賞衛冕軍台啤首敗

SBL／斑霸29分24籃板 裕隆逼璞園苦吞5連敗

SBL／蓮恩主宰禁區、艾爾文大三元 台銀賞台啤首敗

相關新聞

SBL／月人氣王限本土球員 邀球迷票選

中華民國籃球協會今天宣布，第19屆超級籃球聯賽（SBL）期間將針對本土選手推出「月人氣王票選」，獲選球員除了可獲得獎金3...

CBA／林書豪0分5失誤創生涯最慘一役 陸媒狠批「不行了」

效力於CBA北京首鋼隊的台裔球星林書豪，昨（9日）面對浙江廣廈打出生涯在CBA最慘一役，不僅得分掛蛋，還發生5次失誤，狀況相當低迷。賽後，中國球迷也出現批評聲浪，甚至有中國媒體直言：「林書豪不行了。」

PLG／曾文鼎全能奪勝 助勇士斬國王

前一度對決打出史詩般戰役的ＰＬＧ衛冕軍富邦勇士隊和新北國王隊，昨天換到國王主場再度碰頭，兩隊又纏戰到讀秒階段，勇士靠復出...

T1聯盟／主場不讓了！太陽烤焦雲豹止敗

台中葳格太陽隊今天為連續3周的主場周畫下完美句點，洋將桑尼（Sani Sakakini）與亞洲外援何喬登（Jordan ...

PLG／對衛冕軍轟新高 國王左手怪傑：目標新人王

以選秀會「探花」身分加入PLG新隊伍新北國王隊，來自去年UBA冠軍隊政治大學的左撇子後衛洪楷傑，菜鳥球季就坐上先發，今天...

T1／海神擒獵鷹奪5連勝 執行長自主禁賽一個月

高雄全家海神職業籃球隊「本土一哥」胡瓏貿今天打出代表作，面對台南台鋼獵鷹隊繳出29分、17籃板，雙雙寫下投入職業賽場的生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。