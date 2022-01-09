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T1／海神擒獵鷹奪5連勝 執行長自主禁賽一個月

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
海神隊「本土一哥」胡瓏貿飆29分，創個人職業生涯新高。圖／高雄全家海神隊提供
海神隊「本土一哥」胡瓏貿飆29分，創個人職業生涯新高。圖／高雄全家海神隊提供

高雄全家海神職業籃球隊「本土一哥」胡瓏貿今天打出代表作，面對台南台鋼獵鷹隊繳出29分、17籃板，雙雙寫下投入職業賽場的生涯新高，率隊以96：83迎接5連勝，8勝1敗戰績繼續坐穩T1聯盟龍頭。

上半場兩隊打得拉鋸，海神靠第三節才甩開獵鷹糾纏，胡瓏貿單節進帳14分，隊長余純安也贊助兩枚三分彈，率隊打出31：17的單節攻勢奠定勝基，

前一戰碰獵鷹就攻下23分，胡瓏貿今天再將得分上推，他特別感謝隊友助攻，「剛好自己手感好，都有把握住，真正重點是，防守能把對方分數壓在83分是關鍵。」

延續主場不敗金身，海神總教練喬伊斯歸功團隊本土球員，無論誰替補上陣都能建功，尤其第3節林任鴻、于煥亞、余純安輪替，收到不錯成效。

喬伊斯特別點名林任鴻，連兩天賽事擔任洋將大鎖表現稱職，帶動個人進攻火力，他說：「林任鴻防守紮實，防守洋將非常到位，如同我們的名字『family』，海神隊就是一家人，我們一定能吸引到更多球迷，希望我們可以讓高雄這座城市感到驕傲。」

兩隊第3節出現插曲，海神執行長李偉誠和獵鷹洋將賈西亞發生衝突，李偉程賽後透過個人社群媒體公開致歉，將自行主動禁賽一個月，捐款十萬予高雄基層籃球需要幫助單位，並接受聯盟仲裁。

李偉誠表示，不論場上競爭如何激烈，都不該將情緒影響自己的行為，「在被告知自己被驅逐出場的當下，也不應該做出走入球場的行為，對於所有球迷朋友、進場的家庭與小朋友、以及場上球員來說都是非常不好的示範。我為此道歉也感到後悔，並承諾記取教訓，永不再犯。」

海神 胡瓏貿

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