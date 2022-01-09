PLG／辛巴創「雙30」紀錄 攻城獅延長賽驚險退夢想家

昨天主場1分差吞敗，新竹街口攻城獅隊今天碰台新夢想家隊，先靠洋將辛巴正規賽打進追平球，將戰局逼到延長賽，最後5分鐘陳堅恩、朱雲豪再聯手搶分，驚險助隊以86：80奪勝，辛巴更寫下「雙30」的瘋狂紀錄。

攻城獅上季副隊長成力煥季前轉到夢想家，今天是換東家後首度回到老家新竹，「血流成河」對戰吸引5521名球迷進場。攻城獅首節以25：21領先，第二節夢想家在吳永盛單節10分下以46：41反超。

第三節兩隊各拿17分，第四節拉鋸過程攻城獅最後19秒靠辛巴籃下放進追平分，他加罰雖失手，仍將比分追到75：75；夢想家最後一波攻擊，錢肯尼切入但沒將球放進框，比賽進入延長賽。

延長賽林宜輝率先禁區單打得手，夢想家洋將吉爾貝克4分整時再因領到進攻犯規犯滿離場，雖有洋將布依德、成力煥接連得分取得短暫超前，但陳堅恩、朱雲豪接力貢獻分數，助隊辛苦以86：80拿下第5勝。

朱雲豪今天全場拿8分，其中延長賽讀秒階段搶下進攻籃板補進還造成對手犯規，完成關鍵「3分打」的他笑說帶點運氣，「我還在適應職業場上的節奏和身體對抗，這兩天手感不好，用其他方式幫助球隊。」身為聯盟選秀「狀元」，他自評防守比大學進步許多，「也希望繼續完成綸哥（總教練林冠綸）給的指令，有更多上場時間。」

攻城獅今天只有3人得分兩位數，洋將大勝和林宜輝各14分，辛巴締造34分、31籃板的聯盟首次「雙30」，其中有16個進攻籃板，同樣寫下聯盟紀錄。

夢想家布依德、林俊吉和吳永盛各拿15分，成力煥11分，團隊籃板以63：82不敵攻城獅。