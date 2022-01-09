PLG／無數次想過退休！38歲新台灣人戴維斯克服背傷再戰賽場
老將戴維斯昨（8日）終於在睽違250天後於新北國王主場迎來本季首戰，他從板凳出發，上場17分半攻下8分、10籃板，球賽結束後他在個人IG發文抒發這段日子以來的苦悶心情，還透露自己其實曾多次有過直接退休的念頭。
戴維斯昨晚在IG發文：「數百個日子的煎熬，如今我回來了。」他回顧自己在去年5月打完最後一場季賽後就進入開刀房，接受背傷治療，歷經250天的煎熬與等待，終於回歸籃球場。
戴維斯也感謝自己受傷這段日子以來幫助他、支持他的所有人，以及他的家人、新北國王隊友、球團、訓練員和醫生等，「最重要的：感謝我自己！」
身為38歲的老將，戴維斯坦言受傷的日子每天都很難熬，好幾個夜晚幾乎無法入眠，甚至無數次想過放棄、退休，好險自己最終戰勝了心魔：「也因為這樣我今天才能再次回到球場上站在你們面前；新的篇章才剛開始，我知道我還可以更好，因此我仍會繼續努力！」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言