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PLG／無數次想過退休！38歲新台灣人戴維斯克服背傷再戰賽場

聯合新聞網 / 綜合報導
戴維斯昨睽違250天回歸賽場。 圖／新北國王提供
戴維斯昨睽違250天回歸賽場。 圖／新北國王提供

老將戴維斯昨（8日）終於在睽違250天後於新北國王主場迎來本季首戰，他從板凳出發，上場17分半攻下8分、10籃板，球賽結束後他在個人IG發文抒發這段日子以來的苦悶心情，還透露自己其實曾多次有過直接退休的念頭。

戴維斯昨晚在IG發文：「數百個日子的煎熬，如今我回來了。」他回顧自己在去年5月打完最後一場季賽後就進入開刀房，接受背傷治療，歷經250天的煎熬與等待，終於回歸籃球場。

戴維斯也感謝自己受傷這段日子以來幫助他、支持他的所有人，以及他的家人、新北國王隊友、球團、訓練員和醫生等，「最重要的：感謝我自己！」

身為38歲的老將，戴維斯坦言受傷的日子每天都很難熬，好幾個夜晚幾乎無法入眠，甚至無數次想過放棄、退休，好險自己最終戰勝了心魔：「也因為這樣我今天才能再次回到球場上站在你們面前；新的篇章才剛開始，我知道我還可以更好，因此我仍會繼續努力！」

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