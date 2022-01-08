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PLG／鋼鐵坦克開砲 王柏智飆新高25分退攻城獅

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
王柏智（中）攻下生涯新高的25分。圖／PLG提供
王柏智（中）攻下生涯新高的25分。圖／PLG提供

開季前5場比賽僅拿下1勝的高雄鋼鐵人隊，今天作客新竹街口攻城獅隊主場，在本土球員「鋼鐵坦克」王柏智攻下25分、6籃板，加上「男模」呂政儒在第四節連續命中兩顆關鍵三分球領軍下，鋼鐵人終場就以98：97險勝攻城獅，拿下賽季第二勝，也將攻城獅拖下龍頭寶座。

鋼鐵人本季前五場比賽僅對戰領航猿拿下一勝，不過今天作客攻城獅主場面對「獅王」辛巴（Sim Bhullar）的猛烈攻勢，鋼鐵人本土球員也挺身而出，尤其是從板凳出發的「鋼鐵坦克」王柏智在首節就利用辛巴防守腳步過慢的問題，頻頻在外線放冷箭，幫助鋼鐵人首節打完取得6分領先。

攻城獅第二節在雙洋將辛巴、法獅（Nick Faust）聯手拿下21分下一度逆轉戰局，但下半場鋼鐵人攻勢再起，比賽最後2分鐘呂政儒連續飆進兩顆三分球，王柏智隨後又補上一記冷箭，幫助鋼鐵人反倒取得4分領先。

儘管攻城獅隨後靠著布拉單打取分，李家瑞也在比賽最後0.71秒獲得兩罰機會，但他第二次罰球失手後，王柏智抓下致勝籃板，終場鋼鐵人就以1分差距險勝攻城獅，收下本季第二勝。

王柏智今天投進四顆三分球拿下25分皆創下生涯新高，命中兩記關鍵三分球的呂政儒則有15分進帳，後衛陳又瑋拿下13分、7籃板、4助攻，至於攻城獅則是以辛巴拿下35分、21籃板表現最佳。

澳網

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