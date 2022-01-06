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SBL／斑霸29分24籃板 裕隆逼璞園苦吞5連敗

中央社 / 台北6日電
裕隆隊洋將斑霸(上)。 中華籃協提供
裕隆隊洋將斑霸(上)。 中華籃協提供

SBL裕隆納智捷的中鋒斑霸今天攻下生涯新高的29分、外帶24個籃板，加上球隊半場打完就已取得18分領先優勢，終場80比66輕取桃園璞園建築，逼對手苦吞5連敗。

第19季SBL超級籃球聯賽本週移師桃園巨蛋舉行，首場台灣銀行以75比64擊敗台灣啤酒，除斬斷對手開季4連勝，還逼台啤吞下本季首敗，不過晚間本季勝場還未開胡的璞園，儘管洋將到位，仍無法演出驚奇拿下首勝。

璞園雙洋將威金斯（DaShaun Wiggins）與阿肯（C.J. Aiken）今天上午雙雙完成測量，中鋒威金斯身高為204公分、阿肯則是184公分，兩人合計388公分，符合雙洋將限高405公分的聯盟規定。

今晚璞園兩名洋將也首度亮相，由於兩人首次和隊友搭配出賽，上場時間並不多，出賽都未超過24分鐘，阿肯拿下8分、11籃板，威金斯只有7分、6籃板。

來自塞內加爾的斑霸，去年從中州科大畢業後透過選秀被裕隆相中，以外籍生的身分加入SBL，今天他打出職業生涯的代表作，全場累計21投12中，拿下29分與24籃板，兩項數據都寫下生涯新高，此外還貢獻3助攻、3抄截與1阻攻。

裕隆今天從開賽就一路壓制對手，首節拉出25比13攻勢下馬威，3節打完就已取得20分領先優勢，決勝節璞園也出清板凳，讓出賽機會較少的球員上場磨練，最終裕隆以14分之差擊敗對手，也終止近來的2連敗。

璞園 SBL 台啤

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