SBL／蓮恩主宰禁區、艾爾文大三元 台銀賞台啤首敗

上周觸底反彈收下2連勝的台銀隊，今天碰上開季4連勝的台啤隊，在第二位洋將蓮恩（Ishmael Lane）首次出賽就有好表現下，第三節就將領先擴大到雙位數，最終台銀就以75：64收下3連勝，至於台啤則是吞下賽季首敗。

本季被看好有爭冠實力的台銀，在開季苦吞二連敗後，上周連勝璞園與裕隆隊後勝率回到5成，而本周第二洋將蓮恩也在完成隔離與自主健康管理後，正式完成身高量測與登錄，成為台銀最後一塊到位的戰力拼圖。

在本周的首場比賽台銀就碰上開季還未吞過敗仗的台啤，上半場蓮恩就在禁區展現十足破壞力，繳出16分、9籃板的準雙十數據，與台啤洋將多拉摩爾（Doral Moore Jr.）互別苗頭，而台銀上半場打完也以38：36領先台啤。

除了洋將表現搶眼外，台銀後衛王泰傑也在今天挺身而出，在第三節單節進帳7分，加上艾爾文持續在進攻端穿針引線，台銀在第三節就將領先差距擴大到雙位數，而末節台啤也未能再將差距縮小，最終台銀就以11分差距賞給台啤本季首敗。

台銀蓮恩SBL首秀就有23分、18籃板演出，其中包括10顆進攻籃板，至於艾爾文則拿下16分、17籃板、10助攻，成為本季首位拿下「大三元」球員，也連續兩季都有「大三元」演出，本土球員則是以王泰傑攻下13分最佳，至於台啤中鋒多拉摩爾拿下24分、20籃板，王子綱則有14分演出。