WSBL／首開放華裔球員 邱啟益期待宋佩欣美式球風

第17屆女子超級籃球聯賽（WSBL）首度開放華裔球員，台元已為華裔球員宋佩欣報名，教頭邱啟益今天表示，期待宋佩欣展現美式強悍球風，帶給本土球員更強勢、粗暴的打法。

中華民國籃球協會今天發布新聞稿公布第17屆WSBL賽程，同時因應球團管理辦法的修訂，自今年度起開放華裔球員參賽，台元紡織隊報名首名華裔球員宋佩欣，身高176公分，定位為前鋒，未來希望可以引進更多海外華裔球員回台參賽，強化WSBL競爭實力。

台元教頭邱啟益接受中央社記者電話訪問時表示，宋佩欣出生於美國，雙親都是台灣人，來自全美大學體育聯盟第1級別（NCAA Division 1）加州大學戴維斯分校（UC Davis），原先有意來台就讀世新大學，希望能打大專籃球聯賽（UBA），但因為超齡緣故無法如願。

邱啟益在旁人牽線下，邀請宋佩欣加入台元試練，他表示，目前透過影片觀察宋佩欣除了投籃穩定，可扮演球隊射手外，未來還能拉高鋒線身高，並協助搶籃板球。

邱啟益指出，由於宋佩欣還需申請工作證，不一定趕得上開季加入球隊，可能第3個循環賽事才有機會亮相。

不過，對於宋佩欣美式球風，邱啟益也相當期待，他表示，希望能帶給本土球員衝擊、強勢、粗暴打法。

另外，第17屆WSBL賽程今天出爐，仍維持4隊規模，本季將在台北體育館及板橋體育館兩地進行，例行賽共進行6個循環，1月17日將在台北體育館揭開序幕，首戰由台電出戰中華電信，另一場重現上季冠軍賽戲碼，國泰人壽對決台元紡織，國泰本季也將尋求12連霸。

1月WSBL賽事預訂在台北體育館進行，3月起移師到板橋體育館至決賽結束，例行賽取前2名晉級冠軍賽，3、4名進行季軍賽，冠、季軍決賽採3戰2勝制。

隨著選秀制度的推行及各隊保護名單球員陸續畢業投入WSBL賽場，本屆各隊戰力也獲全面提升，籃協表示，衛冕軍國泰加入旅外回歸的黃英利與徐玉蓮（保護名單）、沈欣，台元則是補進旅外球員黃品蓁、林蝶（保護名單），中華電信報名3名選秀球員陳怡萱、楊婉琳、吳采庭，台電新增選秀狀元謝津宛。

至於籃協原先有意在WSBL推行洋將制度，考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，決定本季暫緩實施，預計洋將制度下季上路。