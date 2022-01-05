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WSBL／華裔球員加入 新賽季17日開戰

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
2022年第17季WSBL女子超級籃球聯賽17日點燃戰火，今年除開放華裔選手參賽，另增加假日賽程。 聯合報系資料照
2022年第17季WSBL女子超級籃球聯賽17日點燃戰火，今年除開放華裔選手參賽，另增加假日賽程。 聯合報系資料照

2022年第17季WSBL女子超級籃球聯賽17日點燃戰火，今年除開放華裔選手參賽，另增加假日賽程，國泰人壽、中華電信、台元、台電四隊將進行6循環賽程，5月3日在板橋體育館進行3戰2勝制的冠軍賽和季軍賽。

本季WSBL例行賽增加到6循環，其中3個循環安排在周五至周日的假日檔期，方便球迷進場觀賞比賽。

因應中華籃協球團管理辦法的修訂，WSBL今年度起開放華裔球員參賽，台元隊報名首位華裔球員宋佩欣，未來希望可以引進更多海外華裔球員回台參賽，強化WSBL競爭實力。

隨著選秀制度的推行及各隊保護名單球員陸續畢業投入WSBL賽場，本屆各隊戰力也獲全面提升，衛冕軍國泰加入旅外回歸的黃英利與徐玉蓮（保護名單）及沈欣，台元補進旅外球員黃品蓁、林蝶（保護名單），中華電信報名了3位選秀球員陳怡萱、楊婉琳、吳采庭，台電新增選秀狀元謝津宛。

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