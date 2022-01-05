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SBL／璞園雙洋將阿肯、威金斯報到 力拚開季首勝

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
璞園洋將阿肯。圖／桃園璞園提供
璞園洋將阿肯。圖／桃園璞園提供

在開季苦吞4連敗後，SBL桃園璞園在今天宣布雙洋將威金斯（Dashaun Wiggins）及阿肯（C.J Aiken）加盟訊息，兩人目前已經抵台並完成隔離，有望在本周移師桃園的賽事中登場，力拚賽季首勝。

璞園在季前5名主力轉戰PLG桃園領航猿後，本季僅剩下老將陳世杰以及姜廣謙具有SBL出賽資歷，在陣容大幅換血且經驗明顯不如其他球隊的情況下，璞園在開季前4場比賽以純本土陣容出賽也慘遭震撼教育，平均輸分高達27.5分。

不過璞園球團也在今天宣布，陣中雙洋將威金斯與阿肯已抵台並完成隔離，最快本周賽事就有機會亮相，其中31歲的阿肯曾在2013年參加NBA選秀會落選，但曾代表國王參加夏季聯賽，之後則是轉往發展聯盟、波蘭、澳洲、加拿大、菲律賓、捷克、匈牙利等國發展。

至於身高188公分的威金斯則是生涯效力過許多海外聯賽，曾在2019年印尼IBL攻下場均22.9分7.2籃板，有著相當驚人的爆發力並兼具跳躍力、敏捷速度的表現。

璞園本周將有兩場比賽要進行，包括6日迎戰裕隆，8日則將碰上台灣銀行，而台銀在昨天也完成第二洋將（Ishmael Lane）身高量測與登錄手續，本周也有望啟用雙洋將陣容。

璞園洋將威金斯。圖／桃園璞園提供
璞園洋將威金斯。圖／桃園璞園提供

璞園 SBL 領航猿

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