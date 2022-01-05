PLG／戴維斯回來了！8日主場復出戰老東家領航猿

缺席PLG開季前6戰的「新台灣人」戴維斯，加盟PLG新隊伍新北國王籃球隊的第一戰現在確定，新北國王今天宣布，戴維斯將在本周末的主場周復出，洋將麥卡洛（Chris McCullough）也將首度，以近乎完全體的型態進行「復仇之戰」，對決桃園領航猿與台北富邦勇士。

新北國王同時宣布，8日邀請重量級歌手ØZI擔任賽後表演嘉賓，邀請球迷一同進場守護「城堡」。

國王開季靠雖只有湯瑪士（Thomas Welsh）單洋將迎敵，但開出3連勝佳績，但連勝後吞下3連敗，暫居聯盟第4位。

總經理毛加恩在這段期間喊出「過完年，不讓了！」宣言，預告將以最完整陣容迎接2022年，戴維斯就將在去年5月後首次登場，球隊第2名洋將麥卡洛也將「開箱」，加上2日復出的明星後衛洪志善強化後場戰力，戰力再升級。

本周國王將首次以雙洋將陣容出賽，8日戴維斯將對戰老東家領航猿，9日碰上衛冕軍勇士；第30屆金曲獎最佳新人得主ØZI將擔任8日賽後表演嘉賓，9日新世代EDM DJ Emily Knox則會擔任客座DJ，而兩天賽前都將舉辦限量50名額的Queens啦啦隊8名成員簽名見面會。

本周主場周，新北國王官方商店也引進新商品，包括李愷諺「飆風玫瑰」50件限量Tee，另新增「簡祐哲」、「湯瑪士」與「麥卡洛」的KINGS球衣版球衣。