PLG／成力煥重返風城 周日戰前東家攻城獅

暫居PLG戰績龍頭的新竹街口攻城獅，本周日將在主場迎戰高雄鋼鐵人與台新夢想家，其中周日和夢想家的對決將是攻城獅前任副隊長成力煥轉隊後首度回到新竹，「LIONATION博物館」周六（8日）也將正式開幕

攻城獅球團表示，本周末主場延續自去年廣受親子族群推薦必訪的「小獅童樂會」主題周，歡迎孩童們來新竹主場全力「FUN電」。目前預售票已售出近6成，其餘票券將於賽事當日早上10點半開賣。

為營造小獅童樂會童趣風，球團邀請總教練林冠綸、球員陳堅恩、林宜輝、郭少傑和宋宇軒的孩子至球團辦公室錄製「主隊球員與教練出場介紹詞」，期待能將孩童純真口白融入本週賽事流程中。

球團延續首年主題週傳統，持續舉辦寶寶爬行大賽與兒童灌籃大賽，今年更是增加賽前活動「Pushbike獅速競賽」，將籃球場改造為滑步車障礙賽道，目前主題日孩童專屬活動已吸引近60組家庭踴躍報名。

攻城獅球團也與知名娛樂體驗創造品牌「野獸國」合作，主場將有野獸國獅紫軍限定店進駐，入場球迷可於場內尋找小小兵的身影，即有機會抽中野獸國遠百竹北店贊助的「神偷奶爸」限量好禮。

周邊活動部分，只要憑「考卷」或「學生證」即可兌換限量Uncle紙箱；為宣傳即將在1/21上映的電影《屁屁偵探：舒芙蕾島的秘密》，球團也特別舉辦屁屁偵探賽前見面會。YOYO香蕉哥哥與蔓越莓姊姊也將驚喜現身南門二樓小舞台，盼能讓孩童們在攻城獅主場留下最完美的童年回憶。