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T1聯盟／揮肘遭奪權 朱億宗追加罰款、禁賽一場

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
T1聯盟宣布朱億宗追加罰款及禁賽。圖／T1聯盟提供
T1聯盟宣布朱億宗追加罰款及禁賽。圖／T1聯盟提供

台啤英熊朱億宗2日和台中葳格太陽的比賽，因肘擊太陽洋將桑尼遭吹二級惡性犯規奪權出場，今天T1聯盟宣布，追加朱億宗2萬5千元罰款，並記點惡性犯規二點，8日再碰太陽將禁賽。

根據T1規章規定，累計惡性犯規二點者加罰禁賽一場、累計五點者再加罰禁賽二場、累計六點（含）以上者加罰禁賽三場，被記二點的朱億宗將禁賽一場，8日出戰太陽時執行。

朱億宗是2日第三節4分56秒出肘擊中桑尼，桑尼當下就倒地，裁判當場吹判二級惡性犯規，朱億宗成T1聯盟首位奪權出場的球員。根據裁判規章規定，二級惡性犯規為攻擊性揮肘（接觸點在頸部以上）、揮拳、踹踢、膝擊等非籃球正常動作，或實質參與鬥毆者（不含離開板凳席區未動手者），除了達到奪權犯規，也將追罰二萬五千元並記點惡性犯規二點。

事件主角的兩人賽後已經「和解」，桑尼表示，這是比賽的一部分，且對手非常積極，他給予尊重，朱億宗賽後也特地向他道歉，事件已和平落幕。

朱億宗 T1聯盟 台啤

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