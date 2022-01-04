快訊

超高級豪宅「陶朱隱園」要賣多少？顏炳立曝一坪單價

法國出現新變異株B.1.640.2 傳染力強、更能使疫苗失效

SBL／台銀第2號洋將蓮恩完成體測 預計6日亮相

中央社 / 台北4日電
蓮恩(中)加入台銀洋將行列。 擷圖自NSU Basketball推特
蓮恩(中)加入台銀洋將行列。 擷圖自NSU Basketball推特

SBL台灣銀行總教練陳國維表示，第2號洋將蓮恩1日已完成自主健康管理，今天完成體測，預計6日將公開亮相，球隊最後一塊拼圖已到齊，本季將全力挑戰突破4強的隊史紀錄。

第19季超級籃球聯賽（SBL）6日將移師桃園巨蛋舉行，台銀第2號洋將蓮恩（Ishmael Lane）今天完成體測，身高達200公分，與第1號洋將艾爾文（ZakIrvin）合計為394公分，符合聯盟限定的405公分以內。

蓮恩主打大前鋒與中鋒，曾在日本次級聯盟與墨西哥討生活，陳國維表示，看上蓮恩厚實的身材，也希望他的加入可以增添團隊籃板的掌握度，幫助球隊打出快速反擊的球風。

去年台灣除了舊有的P. LEAGUE+職籃聯盟，又催生全新的台灣運彩xT1職籃聯盟，也造成SBL球員流失，而台銀球員主體變動不大，戰力幾乎保持，不過開季至今4場比賽，球隊打出2勝2負，勝率勉強維持5成大關。

陳國維承認，外界的期待讓球員季初臨場有些綁手綁腳，就連他執教的節奏也有些鬆動，不過他強調，開季後慢慢加溫，總比季初衝得太快好，「賽季很長，我希望球員可以越打越好，把狀態延續到季後賽。」

目前台銀雙洋將都已到位，不過陳國維透露，由於蓮恩歸隊訓練時間不長，到6日出賽前只有大約2、3天隨隊訓練，因此本週面對台灣啤酒的比賽，「他的出賽時間，會依據他的身體狀態來決定。」

SBL

延伸閱讀

中職／獅隊洋投進度一定有布雷克 戰力外補強接觸3人

PLG／戴維斯8日首秀尬老東家 毛加恩喊話要搶勝

中職／鷹俠當年月薪只有3千美元 現今頂級洋將衝到5萬

SBL／周暐宸百分百命中率 台銀2022首戰退裕隆開胡

相關新聞

PLG／無法融入體系 領航猿掰了吉倫

先前就傳出桃園領航猿洋將吉倫（John Gillon）將打包回家，今天得到證實，領航猿球團宣布，和吉倫合約期滿，雙方不再...

T1聯盟／桃園雲豹跨界合作G2000 男啦啦隊強勢應援 

T1聯盟桃園雲豹今天宣布與知名品牌G2000跨界合作，除了提供雲豹內容豐富的獨享優惠外，主場賽事現場也由男啦啦隊實著G2...

SBL／台銀第2號洋將蓮恩完成體測 預計6日亮相

SBL台灣銀行總教練陳國維表示，第2號洋將蓮恩1日已完成自主健康管理，今天完成體測，預計6日將公開亮相，球隊最後一塊拼圖...

T1聯盟／海神返高雄捍衛主場連勝 迎獵鷹掀南霸天之爭

T1聯盟高雄全家海神8、9日將於高雄巨蛋主場周，接連碰上戰績4勝3負，聯盟暫居第3的新北中信特攻，以及上周剛交手過的台鋼...

CBA／林書豪有機會返台獻技？ 傳有2隊願開3000萬年薪延攬

在經歷CBA生涯最慘一役單場2分後，林書豪前役雖一雪前恥奮力攻下22分、8助攻，但第四節決勝時期卻又遭棄用，顯現出教練團對他的不信任，若林書豪不盡快重拾過往身手，找回在球隊定位，下一步有可能返台打球，

PLG／戴維斯8日首秀尬老東家 毛加恩喊話要搶勝

「新台灣人」戴維斯新賽季轉戰台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+ 新北國王隊，8日將在主場迎來首秀，出戰老東家桃園領航猿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。