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CBA／林書豪有機會返台獻技？ 傳有2隊願開3000萬年薪延攬

聯合新聞網 / 綜合報導
林書豪若不盡快重拾過往身手，下一步有可能返台打球，日前也傳出有2隊曾開出年薪3000萬元合約。 新華社
林書豪若不盡快重拾過往身手，下一步有可能返台打球，日前也傳出有2隊曾開出年薪3000萬元合約。 新華社

在經歷CBA生涯最慘一役單場2分後，林書豪前役雖一雪前恥奮力攻下22分、8助攻，但第四節決勝時期卻又遭棄用，顯現出教練團對他的不信任，若林書豪不盡快重拾過往身手，找回在球隊定位，下一步有可能返台打球，據《自由時報》報導，兩職業聯盟都有球隊願意開出3000萬年薪合約。

一心盼能重返美職，林書豪前年毅然決然放棄CBA高薪加入NBA發展聯盟，希望能被更多球隊看見，不料隨著球季如火如荼展開，他卻沒有等到任何合約，最後只好宣布自己新賽季將回到CBA，重新披上北京首鋼的戰袍。

不過林書豪開季至今表現低迷，日前面對強敵浙江廣廈猛獅，單場7投1中僅得2分，締造CBA個人得分新低，儘管前天對戰山西國投猛龍攻下22分、8助攻，但在末節決勝階段卻遭總教練雅尼斯棄用，當時雅尼斯選擇擺上洋將後衛吉布森搶分，由此可見儘管林書豪該役表現回穩，仍沒有獲得教練團的信任。

林書豪開季時因腰背傷勢，再加上遭遇腦震盪、盲腸炎等病痛，沒有趕上CBA第一階段的賽事，因此目前為止一共出賽4場，僅繳出14.5分、6.5助攻、2.8籃板的成績，命中率甚至低至32.7%，整體表顯明顯比上季大幅下降許多，而且隸屬球隊首鋼本季戰績也不佳，目前10勝7敗僅排名第9。

33歲的林書豪日後想再重返NBA的機率不高，若連在CBA的地位都不保，不排出未來返台打球的可能性，據《自由時報》報導，先前富邦勇士總經理蔡承儒證實，的確想過讓林書豪與林書緯兄弟檔連線。T1聯盟營運長賈凡也爆料，曾有球隊願意端出年薪3000萬台幣的頂薪合約招募林書豪。

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