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PLG／戴維斯8日首秀尬老東家 毛加恩喊話要搶勝

中央社 / 台北3日電
洪志善（左）和戴維斯國際賽後再度當隊友。 報系資料照
洪志善（左）和戴維斯國際賽後再度當隊友。 報系資料照

「新台灣人」戴維斯新賽季轉戰台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+ 新北國王隊，8日將在主場迎來首秀，出戰老東家桃園領航猿，總經理毛加恩今天也向對手喊話，這次要搶下勝利。

新北國王因洋將杰倫（Jerran Young）返美，開季至今僅剩單洋將應戰，而洋將湯瑪士（Thomas Welsh）日前因傷缺陣2場，昨天剛歸隊，目前球隊陷入3連敗，戰績3勝3敗，在6隊中排名第4。

在後衛洪志善昨天加入球隊陣容後，毛加恩今天捎來好消息，他接受中央社記者電話訪問時表示，戴維斯（Quincy Davis）、洋將麥卡洛（ChrisMcCullough）都將在8日主場新莊體育館迎戰桃園領航猿一役中亮相，而新洋將里金斯（DeAndreLiggins）預計本週抵台，希望能在農曆春節後上場。

毛加恩表示，戴維斯前一段時間因腰傷持續進行復健，經過檢查後評估戴維斯傷勢復原情況，「他現在是健康的，可以打球」。

由於戴維斯最近1次出賽已是去年5月，新北國王也謹慎以對，毛加恩表示，戴維斯剛歸隊，會先限制上場時間，是否連2天出賽也還在評估，「他（戴維斯）一定想要全程都打，只是我們可能為了保護他，會有些上場限制」。

新北國王昨天與台北富邦勇士鏖戰至延長賽，才敗下陣來，毛加恩透露，「其實戴維斯昨天就想要打，我們先叫他稍微等一下，希望給他多一點對抗訓練時間」。

戴維斯離開領航猿後，本季披上國王戰袍，8日首秀遭遇到老東家，讓對戰組合更具話題性，兩隊前一次交手，國王以無洋將陣容應戰，最終吞下敗仗。

新北國王8日將再度對決領航猿，毛加恩也向領航猿總經理陳信安隔空喊話，他表示：「前一次領航猿還沒開胡，送他們那一場，我們這次要搶回來」。

戴維斯 國王 領航猿

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