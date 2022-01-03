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CBA／地位不保？林書豪攻22分仍不被信任 關鍵時刻坐冷板凳

聯合新聞網 / 綜合報導
林書豪昨繳出22分、8助攻表現，但比賽關鍵時刻仍被教練團「棄用」。 新華社
林書豪昨繳出22分、8助攻表現，但比賽關鍵時刻仍被教練團「棄用」。 新華社

本季重返CBA北京首鋼的林書豪，昨（2日）對上山西之戰擺脫前役僅得2分慘況，攻下22分、8助攻，但第4節後半段遭「棄用」，最終北京首鋼也以112：118輸球，林書豪似乎正遭遇不被教練團信任的危機。

昨對上山西一戰，林書豪開局就展現火燙手感，首節就有10分、4助攻表現，包含2記三分球，全場出賽29分鐘攻下22分、8助攻、1籃板、1抄截、1阻攻，三分球更是10投5中。

儘管林書豪前3節表現恢復身手，他在球隊決勝期還是只能坐冷板凳。昨天首鋼總教練克里斯托普洛斯（Yannis Christopoulos）在第4節後半段捨棄具身高優勢的林書豪，改用洋將吉布森擔任控球後衛，也讓他在首鋼地位可能面臨動搖的傳言甚囂塵上。

去年林書豪離開美國，選擇重返CBA北京首鋼，不過一路上困難重重，經歷確診新冠肺炎、腦震盪等，好不容易才回歸賽場。回到首鋼後至今他出賽4場，場均可得14.5分、2.8籃板、6.5助攻、1.3抄截，帳面上數據不差，但整體投籃命中率僅32.7％，與推估年薪350萬美金（約新台幣9676萬元）對比，林書豪確實仍需加把勁。

林書豪

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