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CBA／林書豪陷低潮單場僅拿2分 寫赴中國打球生涯最低分

聯合新聞網 / 綜合報導
林書豪創CBA生涯最低分。 新華社
林書豪創CBA生涯最低分。 新華社

林書豪經歷一翻波折後，好不容易回歸CBA北京首鋼隊，但近來表現起起伏伏，昨日先發對戰浙江廣廈，還創下CBA生涯最低分，7投僅中1球的窘況。

林書豪今年8月從美返台後，不幸感染新冠，隨後又飽受腦震盪、闌尾炎所苦，回歸之路可說是相當坎坷。歷時四個月之久，他終於能回歸賽場訓練，在12月首戰也交出亮眼成績，狂轟23分拿下復出後首勝，也證實自己手感依舊存在。

不過近日似乎陷入撞牆期，後面兩戰繳出的數據都不是太好看，在南京同曦之役，投12球僅中4球，表現明顯退步，昨日廣廈之戰更寫下CBA生涯個人最低得分紀錄，全場僅貢獻2分。總計林書豪昨日先發出賽20分鐘，7投僅1中，外加5籃板、5助攻慘淡數據。

迄今為止林書豪復出CBA前3戰，場均僅繳出12分、3.3籃板、6助攻，且目前兩分球僅有24％低迷命中率。能否趕緊甩掉低潮陰霾，將是林書豪與球隊目前需要面臨的挑戰。

林書豪

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