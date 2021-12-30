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T1聯盟／海神跨年尬台啤英熊 台鋼獵鷹、太陽拚連勝

中央社 / 台北30日電
高雄海神一哥胡瓏貿跨連夜將領軍對決台啤。 聯合報系資料照
高雄海神一哥胡瓏貿跨連夜將領軍對決台啤。 聯合報系資料照

台灣職籃T1聯盟明天將上演跨年大戰，由高雄全家海神迎戰台啤英熊，明年元旦、1月2日還將推出4場比賽，而台南台鋼獵鷹本季首勝入袋後，將與氣勢正旺的台中太陽拚連勝。

高雄海神開季風光拿下4連勝，但不敗氣勢卻在26日客場出戰台中葳格太陽踢到鐵板，苦吞本季首敗，但目前仍以4勝1敗、暫居6隊第一。

T1聯盟今天發布新聞稿表示，跨年大戰高雄海神將回到主場高雄巨蛋重振旗鼓，準備再和台啤英熊一較高下。

除了跨年大戰外，T1聯盟明年元旦、1月2日還有4場比賽將登場，新北中信特攻洋將表現不如預期，球隊開高走低，反觀太陽3洋將、1亞洲外援表現亮眼，其中33歲的桑尼（Sani Sakakini）打出聯盟最強洋將全能身手，助太陽殺出重圍，拿下2連勝，而中信特攻、太陽將在元旦碰頭，太陽將尋求3連勝。

元旦另一場比賽由桃園雲豹出戰台南台鋼獵鷹，雲豹本週將迎來擁有美國職籃NBA資歷的新洋將威廉斯（Troy Williams）加入，期盼能擺脫連敗陰霾。

台鋼獵鷹在獲得歸化中鋒阿提諾（William Artino）助陣後，日前本季首勝開張，明年元旦、1月2日將在主場嘉藥紹宗體育館迎接2連戰，分別出戰雲豹和高雄海神，將力拚連勝與捍衛主場。

另外，台啤英熊與台中太陽本季兩度交手，各拿1勝，兩隊將於1月2日在台體大體育館再度碰頭，兩隊控衛蔣淯安、丁聖儒之間的對決，將成為觀戰焦點之一。

海神 T1聯盟 台啤

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