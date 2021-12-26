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PLG／辛巴轟35分 攻城獅扳倒國王

中央社 / 台北26日電
攻城獅隊辛巴扣籃。 攻城獅提供
攻城獅隊辛巴扣籃。 攻城獅提供

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+ 新竹街口攻城獅今天靠著洋將辛巴在禁區逞威，拿下35分、19籃板，率隊以101比80擊敗新北國王，而辛巴2分球15投全中也締造聯盟紀錄。

P. LEAGUE+ 聯盟今天一日2戰，高雄鋼鐵人稍早在主場高雄鳳山體育館以70比88不敵桃園領航猿，主場吞下2連敗；另一場則由攻城獅在主場新竹縣體育館迎戰新北國王，而國王因洋將湯瑪士（ThomasWelsh）腰傷持續缺陣，今天繼續以無洋將陣容應戰。

攻城獅洋將辛巴（Sim Bhullar）、法獅（NickFaust）首節聯手轟下28分，反觀國王失誤連連，攻城獅趁機以36比23領先，國王次節防守策略奏效，造成攻城獅失誤纏身，單節11次失誤，國王上半場尾聲拉出12比0攻勢，追成只剩2分差。

攻城獅第3節由經驗老到的林宜輝挺身而出，穩住軍心，加上辛巴單節斬獲15分，團隊單節攻下36分奠定勝基，加上2隊第4節都打出低比分，攻城獅、國王各僅攻下11分、12分，攻城獅終場就以101比80勝出。

辛巴攻下全隊最高的35分，外加19籃板、3助攻，單場2分球15投全中，寫下聯盟紀錄，而另名洋將法獅貢獻27分、10籃板。

攻城獅與國王之戰還締造多項紀錄，包括國王締造單場21抄截新高紀錄，但下半場僅得28分、全場29顆籃板，雙雙改寫聯盟新低紀錄。

攻城獅此役團隊命中率高達62.3%，單場35次失誤與半場19次失誤，3項都是聯盟新高，而第4節僅得11分，則是聯盟新低紀錄。

攻城獅 國王 領航猿

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