籃球／林書豪復出CBA首戰砍23分 美媒關注：尼克該動手了吧

台裔球星林書豪昨(25日)回歸CBA北京首鋼隊首戰就狂砍23分,再度獲得美國媒體《ESPN》、《Fansided》關注,還希望尼克考慮簽回林書豪的可能性。此外,《SportsCenter》也以「你最想看到誰重返NBA?」為題發起討論,其中也點名了林書豪。

林書豪昨晚於CBA北京首鋼隊復出,攻下全場最高的23分、6助攻,證明自己的身手仍有一定水準,《ESPN》、《Fansided》紛紛報導此事,還表示希望尼克考慮一下林書豪。

而受到疫情影響,NBA陸陸續續有多名球員觸發健康與安全協議而無法出賽,為解決人手不足的窘境,聯盟允許各隊簽下替代球員,且薪資不算在團隊薪資中,這更是林書豪回歸NBA的大好時機,《SportsCenter》還發起「你最想看到誰重返NBA?」的討論串,並提及目前人在CBA的林書豪。

美媒除了點名林書豪外,還提到多次拿下最佳第六人的克勞佛(Jamal Crawford)和楊恩(Nick Young)。

林書豪於今年初加入G聯盟聖克魯斯勇士,他出賽9場,場均可貢獻19.8分、6.4助攻、3.2籃板,可惜仍未獲得勇士隊青睞。隨後他回到CBA北京首鋼隊,卻因確診新冠肺炎、腦震盪、盲腸炎等問題,一直到近期才回歸球隊訓練。

