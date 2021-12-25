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PLG辛巴扭傷退場 富邦勇士甩尾勝攻城獅

中央社 / 台北25日電

PLG新竹街口攻城獅洋將辛巴今天在第4節扭傷左踝退場，讓台北富邦勇士拉出一波16比1攻勢甩開對手糾纏，終場以92比82擊敗主場亮相的攻城獅，拿下本季對戰2連勝。

P. LEAGUE+聯盟今天兩地開打，稍早高雄鋼鐵人在主場鳳山體育館，以104比106惜敗福爾摩沙台新夢想家，稍晚則由攻城獅在自家新竹縣體育館，強碰衛冕軍富邦勇士。

今天是富邦勇士與攻城獅本季第2度交手，上一次碰頭富邦在第4節靠著27比17攻勢拉開差距，奠定勝基，今天富邦勇士複製首次對決的勝利方程式，又是在第4節甩尾致勝。

攻城獅在第4節7分15秒，靠著朱雲豪的三分球，將比分以76比76打平，沒想到接下來在6分46秒洋將辛巴（Sim Bhullar）兩罰中1後，球隊突然熄火，長達5分半沒有得分。

禍不單行的攻城獅，禁區屏障辛巴又在5分06秒籃下爭搶籃板時，左踝踩到富邦勇士洋將德古拉（Samuel Deguara），提前退場治療，讓進攻當機的攻城獅，又少了籃板加持，比分也被一口氣拉開。

富邦勇士石博恩今天異軍突起，攻下16分，並在戰況吃緊的第4節獨拿9分，成了致勝功臣，賽後他強調，他就是單純依循教練賽前制訂的比賽計畫，並把自己能做的部分像籃板保護好。

富邦勇士「馬爾他巨獸」德古拉，今天雖僅拿下6分、8籃板，不過他在防守端成功壓制辛巴的破壞力，讓對方出賽35分34秒，僅拿下16分、11籃板，兩項數據都是本季最低，而辛巴本季場均可繳出23.2分、21.8籃板。

富邦勇士 攻城獅 台新夢想家

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