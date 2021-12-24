SBL／第19季「突破」重圍 新增人氣王票選獎金3萬

第19屆超級籃球聯賽即將在25日於板橋體育館揭開序幕，身為國內最具歷史的籃球聯盟SBL，在今年球季透過不同以往的活動規畫，希望帶給球迷嶄新的觀賽體驗，其中年度口號「突破」則是展現出今年SBL希望在國內這競爭的籃球市場中，突破重圍，嶄新出擊。

年度口號「突破」將突破兩字用籃球進籃瞬間的破網得分，作為意象，進球破網在球場上代表得分中籃，也期許每位選手及聯盟的每一份子，面對目標積極邁進，突破現狀。

今年主辦單位中華籃球協會及SBL的行銷單位提出許多不同以往的活動及好康，希望能夠以更積極的態度經營球迷，除了日前已經公布的超級VIP套票外，SBL特別與PAPAGO合作，開發e級棒專屬APP，此APP包含人臉登入系統，只要入場下載，可憑人像掃描登入集點，推播SBL賽事宣傳，創造多元的數位體驗。

今年除了由專業的籃球媒體票選的月MVP及周MVP外，特別新增人氣王的票選每月獲選選手將可獲得由行銷單位提供的3萬元獎金，票選的部分即將在一月開跑，也將利用e級棒系統進行投票。此外，「入場集點抽大獎」、「雙周送限量贈品」、以及與莊頭北共同推廣的「小小SBL聯賽」，豐富多元的活動，希望能夠多方的經營球迷。

在記者會中，桃園璞園、高雄九太、台灣銀行、裕隆納智捷、台灣啤酒5隊總教練及選手代表分別舞台上提出新球季目標，彼此較勁意味濃厚，選手們也希望透過賽事的進行，行銷活動的舉辦，能夠讓更多的球迷願意進場為球員加油。