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T1聯盟／阿提諾加盟台鋼獵鷹 最快周日登場對戰雲豹

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
阿提諾（右2）在完成歸化程序後，於今天舉行見面會。圖／中華籃球協會提供
阿提諾（右2）在完成歸化程序後，於今天舉行見面會。圖／中華籃球協會提供

中華籃球協會在今天為新歸化球員阿提諾（Will Artino）舉行見面會，而T1聯盟台南台鋼獵鷹隊也隨即在粉絲團宣布阿提諾加盟消息，台鋼獵鷹總經理錢韋成也透露阿提諾最快周日對戰桃園雲豹隊之戰就能上陣。

中華籃協在今天舉行阿提諾見面會，並表示自今年起已著手進行中華男籃隊長期培養歸化球員計畫，其中阿提諾完成規畫為我國歸化球員踏出成功第一步，未來將與SBLPLG、T1、大專體育總會等各單位相互配合，擬定優秀外籍球員與外籍學生歸化入籍方案，擴充中華男籃歸化人才庫，充實國家隊禁區戰力。

而阿提諾將不只是中華男籃唯一一位歸化球員，中華籃協將會與SBL、PLG、T1各聯盟相互合作，針對優秀外籍球員進行歸化評選，除了各聯盟洋將可作為歸化人選參考外，目前UBA多所學校也都有外籍學生球員參賽，亦將與大專體總充分配合，從中遴選優秀球員作為歸化觀察對象。

此外，中華女籃歸化球員計畫案籃協亦在進行中，期盼透過WSBL開放洋將及海外接洽兩大管道，找尋適合之歸化人選，強化女籃國際賽競爭力。

而阿提諾也在今天確定加盟台鋼獵鷹，錢韋成表示，「阿提諾的籃球智商很高，融入球隊不擔心，他在隔離期間也看了球隊的比賽，明天他就將和團隊進行首度訓練，預計本周日對上雲豹之戰就將上陣。」

阿提諾 SBL PLG

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