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T1聯盟／在台中住過11年 太陽外援耶誕節捍衛主場

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
台中葳格太陽的亞洲外援何喬登（左）期待回到台中主場出賽。圖／台中葳格太陽提供
台中葳格太陽的亞洲外援何喬登（左）期待回到台中主場出賽。圖／台中葳格太陽提供

即將在耶誕節迎接主場開幕戰，台中葳格太陽的亞洲外援何喬登（Jordan Heading）今天先和球迷喊話，期待齊聚主場台體大體育館，一同見證隊史的第一場勝利。

現年25歲的何喬登是現役菲律賓男籃國家隊成員，在他求學階段，因父母來台傳教，長達11年的時間都住在台中，因此當初臺中葳格太陽與他接觸時，他簡直不敢相信，「我真的沒想到自己還有機會回來台中，這感覺真的很特別、很不可思議！」

相隔9年回到「第2個家鄉」，何喬登帶著妻子同行，他說：「我等不及讓我太太看看我成長的地方是什麼樣子的，我真的很愛台中的天氣、食物與文化。」

何喬登透露，自己最愛的是抓餅和蛋餅，且隨著在台中待越久，他就想起越來越多過去在這的美好回憶。

出生於澳洲的何喬登將台中視為第2個家鄉，如今有機會回鄉獻藝，讓他直呼既興奮又開心，「我真的很愛臺中，很想為這座城市拚出好成績，首先就是這個周末2場比賽我們都要搶下勝利，希望大家可以進場為我們加油！」

除了台中在地鄉親，何喬登同時還吸引眾多菲律賓球迷，他的每場出賽都獲得菲律賓當地媒體關注，開幕戰當天，菲律賓駐台代表處也將到場為何喬登加油，展現何喬登的超高人氣。

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